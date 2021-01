‘Chilling Adventures of Sabrina’: 4 façons dont Sabrina aurait pu revenir

Aventures effrayantes de Sabrina les fans savent bien que la saison 4 a marqué la fin sur Netflix.

Lorsque l’annulation a été annoncée en juillet, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a confirmé que la partie 4 devrait servir de finale non officielle de la série pour la sorcière Spellman, son coven et ses amis.

S’il est vrai que l’on peut suivre les aventures de Sabrina à travers la série de bandes dessinées d’Aguirre-Sacasa, l’arc de l’histoire vu dans cette saison en cours laissait beaucoup à l’imagination pour savoir comment faire sortir le personnage principal de son dernier appel au rideau – juste au cas où. Si le spectacle devait continuer, voici quelques idées pour savoir qui devrait participer.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the Chilling Adventures of Sabrina, Part 4]

‘Chilling Adventures of Sabrina’ épisode 415 avec Kiernan Shipka | Diyah Pera / Netflix

Sabrina Spellman et Sabrina Morningstar sont mortes

Kiernan Shipka a averti que les fans seraient excités et bouleversés lors de la dernière saison de CAOS, et elle avait raison. Les deux Sabrinas ont connu leur disparition dans un monde où les sorcières ne meurs jamais vraiment. Sabrina Spellman de Greendale et Sabrina Morningstar de Hell ont donné leur vie pour réinitialiser le chaos causé par les entités eldritch et leur propre paradoxe de distorsion temporelle de jumelage.

Oui, les filles sont enterrées dans des parcelles sur la propriété du Spellman, mais cela s’est-il vraiment senti définitif pour les deux Sabrinas? Et cela s’est-il senti définitif pour Nick Scratch au cœur brisé qui a suivi sa petite amie dans l’au-delà? Nan.

Qui est Trinket Man?

Toujours là au moment où quelqu’un avait besoin de lui, le Trinket Man possédait une intéressante cache d’artefacts magiques. Il ne serait pas déraisonnable de supposer qu’il a peut-être un élément qui pourrait ressusciter Sabrina 1 et 2, ou voyager vers «Sweet Herfter», ou même redémarrer.

Mais qui est-il? Dieu? Mortel? Céleste? Une version de HP Lovecraft? Nous ne le saurons jamais, mais quelque chose nous dit qu’il se serait présenté à nouveau et aurait proposé une solution si la saison 5 s’était produite.

Baron Samedi

Vers la fin de la saison 4, la sorcière Marie s’est révélée être une forme de Baron Samedi, le loa haïtien. Traditionnellement, cette divinité portant un chapeau haut de forme supervise la mort, la résurrection et la guérison. Peut-être si CAOS continua, tante Zelda aurait trouvé un moyen de pardonner au vieux dieu et aurait demandé une faveur pour faire revivre sa nièce morte.

En tant que Marie, le baron Samedi était investi dans le succès des sorcières et disposé à travailler en étroite collaboration avec Ros, Prudence et le reste du clan. Il existe un lien établi qui aurait pu faciliter l’octroi d’une aubaine.

Caïn Pit

Certains fans ont mentionné le Cain Pit comme un moyen possible de ramener Sabrina, mais cette méthode est discutable étant donné la relation des sorcières avec Hell and the Dark Lord.

Ils ont rompu les liens et se sont tournés vers Hekate, mais qui sait ce que Lilith aurait pu résoudre au nom de l’un ou des deux Sabrinas si les filles avaient été enterrées dans le complot familial de Caïn?

Hekate / Hécate

La déesse régnante du coven est expliquée comme gouvernant la sorcellerie, les carrefours, la naissance / fertilité et la lune, mais qu’en est-il de la mort? Elle aussi est liée à la mort, aux ténèbres, à la renaissance et à la résurrection, et est plus âgée que les dieux olympiens.

Dans le dernier épisode de CAOS, Zelda a fait un commentaire sur la statue de Hekate demandant pourquoi elle n’avait pas sauvé Sabrina de la mort. Peut-être que la saison 5 aurait répondu à cette question et lancé le long et magique processus de ramener Sabrina de l’autre côté.

Ces dernières scènes de la finale ont probablement fait pleurer de nombreux fans, mais une partie du fandom devrait savoir que si la série continuait, Greendale finirait par accueillir sa sorcière adolescente au pays des vivants.