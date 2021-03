Children of the Corn: Retour sur le classique culte fantastiquement effrayant de Stephen King

En ce jour de 1984, Enfants du maïs a été libéré. L’horreur du culte du maïs, basée sur une histoire courte effrayante de Stephen King, n’était pas au départ un succès critique ni un film effrayant trop respecté, bien qu’il ait continué à développer à juste titre une base de fans d’appréciateurs dévoués. Certains de ces fans tolèrent même la longue liste de suites médiocres que le film a engendrées. Que vous aimiez les suites souvent inutiles faites pour la télévision ou non, nous ne pouvons pas nier que le film offre suffisamment de valeur dans le canon d’horreur pour avoir suscité autant de suivis. Des cultes, des enfants pervers et une ville de maïs isolée et mortelle? C’était la recette parfaite de la chair de poule cinématographique. La simple idée colle avec les gens tout au long de la vie. À juste titre, le film de 1984 – un classique d’horreur mineur – a résisté à l’épreuve du temps, restant un film effrayant préféré de l’enfance pour beaucoup et un favori de tous les temps pour d’autres.

Dans la ville fictive de Gatlin, Nebraska, Job (Robby Kiger) raconte comment cette petite ville de maïs est devenue un havre de paix pour un groupe de jeunes cultistes violents. L’économie de Gatlin dépend de l’agriculture, car la ville est entourée de vastes champs de maïs. Un an, les récoltes échouent et les habitants se tournent vers la prière pour sauver leur récolte. Un mystérieux garçon prédicateur, Isaac (John Franklin,) arrive à Gatlin et emmène tous les enfants de la ville dans le champ de maïs pour prêcher ses prophéties d’une version démoniaque du Dieu judéo-chrétien qu’il appelle «Celui qui marche derrière les rangées». «

Isaac, avec l’aide de son lieutenant Malachai (Courtney Gains), entraîne les enfants dans une révolution, les encourageant à assassiner tous les adultes de la ville en sacrifice à «Celui qui marche derrière les rangées». Les années suivantes, les enfants tuent tous les adultes qui traversent la ville.

Des années plus tard, Burt (Peter Horton) et Vicky (Linda Hamilton) voyagent à travers le pays pour déménager pour le nouveau poste de médecin de Burt à Seattle. En cours de route, quelque part dans le Nebraska, ils ont accidentellement frappé un garçon qui tentait d’échapper à la secte. Ils demandent l’aide d’un mécanicien local. À l’insu de Burt et Vicky, le mécanicien est sous le contrôle des enfants, obligé de diriger tous les adultes de passage vers Gatlin. Ils se retrouvent dans la ville gouvernée par Isaac et «Celui qui marche derrière les rangées», forcés de trouver une issue et de sauver quelques enfants dans le processus.

Enfants du maïs souffre un peu avec l’âge, car les effets du film ne font que paraître plus fromagers, mais c’est toujours un petit spectacle effrayant pour de multiples raisons: Le concept, inspiré par un Stephen King histoire courte, est incroyablement effrayant. Le film est trempé dans l’atmosphère, avec un sentiment de terreur isolée qui imprègne tout au long, malgré toute campiness. Enfin, le film est si parfaitement moulé que les personnages sont presque aussi mémorables que le concept sauvage lui-même.

Indépendamment de la façon dont les effets datés et CORN-y deviennent plus tard dans le film, Enfants du maïs est authentiquement effrayant à partir de l’idée seule, et l’exécution du réalisateur Fritz Kiersch rend justice à l’histoire. Une ville isolée exclusivement remplie d’enfants meurtriers et cultistes qui éliminent tout adulte de passage? Cela n’a pas d’autre choix que d’être terrifiant sous forme de long métrage, et c’est le cas pour la plupart.

Kiersch fait que le public se sent pris au piège avec Burt et Vicky. Ce n’est peut-être pas difficile à faire lors d’un tournage dans une ville nulle part entourée de maïs, mais en tant que téléspectateurs, même nous nous sentons sans espoir dans cette petite ville de maïs infernale où tout signe de civilisation normale semble lointain.

Depuis la scène du dîner d’ouverture, il ne nous reste plus qu’à ressentir de la peur, ce qui serait déprimant dans d’autres contextes, mais dans le domaine de l’horreur, cela crée une ambiance à la perfection. Dans cette scène, un groupe d’enfants de maïs adorateurs du diable de Gatlin s’infiltre silencieusement mais en toute confiance dans un restaurant où des foules d’adultes discutent et apprécient leurs repas. Un par un, les adultes tombent de manière horrible. Plus particulièrement, le propriétaire du restaurant a la main enfoncée dans un mélangeur, ce qui en fait l’une des tueries les plus répugnantes de l’horreur. Ce cauchemar inoubliable d’une ouverture déclenche les choses d’une manière incroyablement effrayante. Bien qu’aucune scène qui suit ne soit aussi terrifiante, c’est une course étrange tout au long du trajet.

Le casting du film, en particulier dans le cas des chefs de secte Isaac et Malachai, ne pourrait pas être plus approprié. John Franklin est un délice étrange en tant qu’Isaac, le fluage de la prédication, et il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre joue le rôle si efficacement. L’apparence de Franklin aide, car l’âge de l’acteur est étrangement ambigu en un coup d’œil. Avec le corps et la voix d’un enfant de 10 ans et le visage patiné d’un homme de 40 ans, Franklin semble devoir prêcher des sermons démoniaques à d’autres enfants dans un champ de maïs.

Courtney Gains est également parfaitement approprié dans son rôle de Malachai, qui est la force violente du cerveau maléfique d’Isaac. Gains, comme Franklin, a simplement l’air de jouer un mauvais enfant. Il est grand et imposant avec une bouche géante, des yeux vides et une tête de mèches rouges fluides. J’espère que ce n’est pas de la discrimination au gingembre quand je dis que Gains était censé jouer le rôle d’homme de main dans un culte d’enfants meurtriers. Les deux ensemble forment un couple extrêmement rusé et contrôlant qui suscite la réaction d’un public sans faute. Qu’il s’agisse de peur ou de haine pure, les dirigeants de la secte du maïs évoquent avec succès un sentiment négatif et prêtent à l’humeur piégée et se battant pour s’échapper.

Peter Horton et Linda Hamilton sont forts dans leurs rôles principaux, ou aussi bons que peuvent l’être deux victimes d’horreur des années 80. Ils forment un couple attrayant avec une excellente chimie, ce qui correspond à l’étendue de la présentation nécessaire dans ce type de véhicule, mais ils sont également suffisamment profonds pour être ressentis. Vous ne pouvez pas vous empêcher de soutenir Burt et Vicky, même si c’est uniquement parce que vous détestez les enfants. En fait, vous n’êtes pas obligé de les aimer – vous devez juste vouloir qu’ils survivent. Leurs soins pour Job (Robby Kiger), un jeune garçon qui cherche à échapper au culte, est attachant sinon une couche supplémentaire à l’histoire. Un peu de cœur dans cette aura de terreur ne fait certainement pas de mal.

Avec un casting solide, dont certains se sentent faits pour leurs performances, et un concept merveilleusement horrible, Children Of The Corn est au pire un vieux film d’horreur passable. Je pense que c’est tellement plus. Kiersch adopte une approche de construction lente, ce qui donne à l’histoire une sensation merveilleusement sombre. Cela aurait pu être un shlockfest des années 80. Cela a peut-être aussi fonctionné à sa manière, mais le trajet à combustion lente constitue un petit voyage sinistre au cours duquel vous êtes obligé de vous sentir plus tendu que vous n’en avez le droit.

Les dernières minutes du film deviennent comiques lorsque des effets datés entrent en jeu, mais ce n’est pas grave. Au crédit de Kiersch et de son film, c’est incroyable quelque chose qui se termine si ridiculement est vraiment effrayant avant que le fromage ne s’ensuit. La fin est idiote, la plupart seraient d’accord. Mais tout ce qui se passe avant la conclusion ringarde est une horreur effrayante et solide.

Enfants du maïs a inspiré une longue liste de suites absurdes, et selon mon décompte, il y a 9 films dans la série, y compris un remake 2020 du film original de 1984. Tous ces films de suivi sont-ils inutiles et pour la plupart terribles? Oui. Certains ont des qualités amusantes et échangeables, mais ils sont en grande partie stupides et inutiles. Pourtant, il faut considérer POURQUOI une série est née Enfants du maïs. Le film de 1984 est un classique culte à son pire jour. C’est un refroidisseur troublant qui est étonnamment atmosphérique compte tenu du temps et du sujet. C’est une course étrange malgré un concept qui aurait pu se traduire par une comédie d’horreur ou une farce. C’est un cauchemar parfaitement moulé dans lequel les personnages restent avec vous aussi longtemps que l’idée infernale elle-même. Enfants du maïs peut conclure avec le camp, bien que ce soit tout sauf campy. C’est une horreur complètement effrayante qui est au moins amusante quand elle n’est pas effrayante, et effectivement effrayante quand elle l’est. En l’honneur de sa sortie il y a 37 ans aujourd’hui, partez en voyage à Gatlin et combattez ces petits tyrans adorateurs du maïs.

