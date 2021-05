Chiens interdits? Comment convaincre un propriétaire qui n’autorise pas les animaux de compagnie

Trouver le bon endroit pour vivre dans un marché concurrentiel est déjà assez difficile, mais si vous êtes un locataire avec un chien, cela devient encore plus difficile. Et si vous avez plusieurs chiens ou races qui ont une mauvaise réputation? Cela peut sembler presque impossible.

Je sais par expérience: je cherche un appartement à Nashville, Tennessee, au moment où j’écris ceci. Ce sera un port d’attache lorsque mon mari devra travailler en personne à son nouvel emploi. Nous garderons notre maison à Louisville, mais j’ai l’intention d’y passer aussi du temps, ce qui signifie que nos deux chiens seront avec nous. (Truffle est un poméranien senior et Cash est un berger allemand / des Grandes Pyrénées de 95 livres.) Soudain, nos options sont considérablement limitées. Le seul appartement que nous avons trouvé dans notre gamme de prix permet un maximum de 100 livres combinées pour deux chiens, donc c’est fini. Et si nous pouvons trouver une place, les coûts – dans une ville déjà très chère – grimperont encore plus, grâce au «loyer pour animaux» et aux dépôts ou frais supplémentaires.

C’est une situation quelque peu ironique, car je suis moi-même un propriétaire extrêmement tolérant aux chiens (je préfère louer aux gens avec des chiens!) Dans les deux espaces de location que j’ai taillés dans le victorien restauré que nous appelons chez nous.

Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec cette recherche. Selon Jam Stewart, vice-président des affaires corporatives de Mars Petcare North America, qui propose un guide sur 8 conseils pour réussir lors de la location avec des animaux de compagnie, 72% des résidents disent qu’il est difficile de trouver des logements acceptant les animaux domestiques.

La National Association of Realtors a constaté que 81% des ménages américains affirment que les considérations liées aux animaux jouent un rôle dans le choix de leur prochain lieu de résidence. Un Américain sur 10 a déménagé l’année dernière, a déclaré Stewart, «et nous voyons cette tendance continuer à progresser et à s’accélérer, d’autant plus que l’avenir du travail a changé à mesure que vous voyez des gens migrer vers différentes villes. Beaucoup de ces personnes qui déménagent seront des propriétaires d’animaux de compagnie, des propriétaires de chiens. Et c’est important parce que lorsque vous pensez à certains des facteurs de stress – les restrictions de race, les restrictions de taille, les frais exorbitants – c’est ce à quoi les propriétaires d’animaux sont confrontés.

«C’est une situation vraiment difficile dans laquelle se trouver et qui s’aggrave assez rapidement parce que si vous ne trouvez pas un endroit où vivre, que se passe-t-il avec cet animal?» Stewart a continué. «Vous devrez peut-être abandonner l’animal… si cela se produit, quelle est la pression exercée sur les abris ou les sauvetages? Ils peuvent être rassasiés ou ne pas avoir la capacité d’aider l’animal, c’est donc vraiment une tension énorme.

Certains de ces obstacles sont spécifiques aux communautés d’appartements ou aux politiques des propriétaires individuels, et d’autres sont des ordonnances locales qui peuvent être en vigueur depuis longtemps et qui n’ont pas été mises à jour pour tenir compte des changements dans la façon dont nous voyons nos animaux de compagnie, a déclaré Stewart. Vingt et un États ont des restrictions de race, selon l’ASPCA, et d’innombrables villes et comtés interdisent également des races spécifiques. De nombreuses compagnies d’assurance (y compris la mienne) ne couvriront pas les propriétaires qui ont certaines races sur place. (Vous voulez vous impliquer dans la suppression des restrictions de race? L’Association for Animal Welfare Advancement propose des ressources.)

Mais en attendant, si vous êtes à la recherche d’un appartement avec Rex et Rufus à la remorque, que pouvez-vous faire pour améliorer vos chances d’atterrir sur une nouvelle piste?

Mon plan, que Stewart a approuvé, est de commencer par répondre à toutes les questions que les propriétaires pourraient avoir. avant que demandent-ils, et écartent toute objection possible. Un CV pour animal de compagnie est un excellent moyen de le faire, a-t-elle déclaré.

Revenons en arrière: les animaux ont des CV maintenant? Oui. C’est un endroit idéal pour rassembler toutes les informations pertinentes sur le chiot en un seul endroit. Vous pouvez utiliser le CV pour décrire la personnalité du chien, partager à quoi ressemble son emploi du temps quotidien et souligner tout entraînement qu’il a terminé.

Qui ne voudrait pas louer à Cash? AUJOURD’HUI Illustration / Dana McMahan

Dans notre cas, Cash a commencé à s’entraîner à l’âge de 8 semaines et a réussi le test AKC Canine Good Citizen. C’est la «norme d’or» pour l’obéissance, a déclaré Stewart, mais a noté que d’autres cours ou programmes peuvent également être significatifs.

«Il s’agit vraiment d’essayer de donner ce profil de ce à quoi ressemble votre animal de compagnie», dit-elle. Vous pouvez inclure des détails comme s’ils sont stérilisés ou stérilisés, ou s’ils sont micropucés. «De plus, je pense qu’il est très utile (de fournir des détails sur) votre vétérinaire local, que vous ayez vos licences à jour», a-t-elle déclaré. «Cela élimine vraiment beaucoup de questions dès le départ.» C’est aussi l’occasion de noter combien de temps ils passeront seuls chaque jour et si vous travaillez à domicile et serez avec eux la plupart du temps.

Tout ce que vous pouvez faire pour aider le propriétaire à dire oui peut vous aider. S’ils n’ont pas d’interview standard avec un animal de compagnie, partagez un échantillon (Better Cities for Pets a une interview avec un animal que vous pouvez transmettre). Préparez-vous avec de bonnes réponses sur la façon dont les pratiques de votre propriétaire d’animaux de compagnie feront de vous un bon voisin et assurez-vous que vous nettoierez toujours les déchets, garderez les animaux propres, exercerez-les et gardez-les en laisse.

Assurez-vous également de suggérer un accord pour animaux de compagnie, si le propriétaire n’en inclut pas, qui devrait détailler les règles, les frais que vous encourrez et le processus pour escalader les problèmes.

Ces efforts démontreront que vous êtes un propriétaire d’animal engagé et responsable, a déclaré Stewart. Et cela pourrait suffire à faire pencher la balance en votre faveur, car si le propriétaire s’arrête pour réfléchir à ses objections, beaucoup pourraient être atténuées en sachant que vous – et votre chiot – serez de bons locataires et voisins.

