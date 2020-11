Chief Keef et Mike WiLL Made-It Flex sur « Statut »

L’insaisissable Chief Keef est réapparu vendredi 20 novembre avec un single collaboratif avec Mike WiLL Made-It. Cela fait toute une année pour les albums communs car nous avons reçu des projets de NBA YoungBoy et Rich The Kid, Chris Brown et Young Thug, Future et Lil Uzi Vert, et bien d’autres méga-paires d’artistes. Selon Génie, Sosa et Mike WiLL Made-It travaillent sur leur propre collaboration, mais jusqu’à ce que nous obtenions plus d’informations à ce sujet, les deux artistes nous ont donné leur single « Status ».

Si cette piste vous semble familière, c’est parce qu’elle a fui il y a quelque temps, mais elle n’a officiellement été diffusée qu’aujourd’hui. S’il y a plus de musique de ces deux-là à l’horizon, nous avons hâte d’entendre ce qu’ils ont proposé. Mike WiLL Made-It a récemment partagé sa collaboration avec Nicki Minaj et NBA YoungBoy, alors assurez-vous de vérifier cela après avoir diffusé « Status ».

Paroles de citations

J’ai été un mauvais garçon, salope, je me sens comme Martin Lawrence

And I’m gettin ‘head in the Foreign, where I’m goin’ (Skrt)

Gettin ‘a massage in the foreign while drivin’ (Skrt)

Tout camion noir, cette salope a l’air de me cacher

Elle l’a emmenée au capot et elle a marmonné, « n * gga savage » (Ayy)