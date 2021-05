Chicory: A Colorful Tale peint une image sur PS5, PS4 le 10 juin

Ratchet & Clank: Rift Apart apporte beaucoup de couleurs lors de son lancement en juin, mais un autre jeu arrive la veille pour rendre notre été encore plus vivant. Le titre indépendant Chicory: A Colourful Tale, un jeu sur la peinture d’un monde de dessins animés avec un pinceau magique, a été confirmé pour la sortie le 10 juin.

Venant à la fois sur PlayStation 5 et PS4, le jeu est des créateurs de Wandersong et présente la musique du compositeur Celeste Lena Raine. Ce sera un plaisir, en d’autres termes, et nous avons certainement hâte de tenter le coup. Vous explorerez un monde monotone et le remplirez de couleurs comme bon vous semble, mais il y aura aussi des énigmes à résoudre et des méchants à battre en cours de route. Si Shuhei Yoshida est excité à ce sujet, alors nous le sommes aussi.

Utiliserez-vous votre créativité dans Chicory: A Colorful Tale le mois prochain? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.