Chicken Run: Dawn of the Nugget First Footage nous réunit avec Ginger & Rocky

Nous avons enfin nos premières images de la suite d’Aardman Animations et de Netflix, Chicken Run : l’aube de la pépite, grâce à un tout nouveau teaser. Venant avec l’aimable autorisation de Netflix Royaume-Uni et Irlande, le bref teaser révèle notre premier regard sur la suite tant attendue, dans laquelle nos héros Ginger et Rocky accueillent leur fille espiègle, Molly. Découvrez le nouveau Chicken Run : l’aube de la pépite bande-annonce ci-dessous.





Venant plus de deux décennies après le premier Chicken Run, Chicken Run : L’aube de la pépite reprend avec Ginger ayant réussi à s’échapper de la ferme de Tweedy d’une manière audacieuse et risquée. Ginger a maintenant découvert son endroit idéal – une retraite insulaire idyllique où tout le troupeau peut vivre en harmonie, sans aucun risque de la part des humains. Avec l’arrivée d’un nouveau membre, Molly, éclos par Ginger et Rocky, il semble que la fin du conte de fées de Ginger soit enfin devenue réalité. Cependant, toute la population de poulets est désormais confrontée à un nouveau danger menaçant sur le continent. Déterminés à sauvegarder leur liberté, quitte à la mettre en danger, Ginger et son équipe sont bien décidés à entrer par effraction !

Réalisé par Sam Fell (Flushed Away, paranormand) et d’un scénario de Karey Kirkpatrick et John O’Farrell, Chicken Run : l’aube de la pépite apportera quelques modifications à la distribution vocale. Shazam ! Fureur des Dieux La star Zachary Levi joue le rôle de Rocky Rhodes, remplaçant Mel Gibson qui a exprimé le personnage la première fois, Thandiwe Newton prenant le relais de Ginger, remplaçant Julia Sawalha.

Le reste du casting comprend Le dernier d’entre nous star Bella Ramsey dans le rôle de Molly aux côtés de Romesh Ranganathan, Daniel Mays, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies et Nick Mohammed, avec David Bradley dans le rôle de Fowler et succédant à feu Benjamin Whitrow qui est malheureusement décédé en 2017 .





Chicken Run : Dawn of the Nugget devrait débarquer sur Netflix en décembre

Animations Aardman / Animations DreamWorks

Le court teaser arrive rapidement après la récente révélation de la date de sortie, avec Chicken Run : l’aube de la pépite maintenant prévu pour une sortie sur Netflix le 15 décembre 2023. Ce qui fera sans aucun doute de la suite animée le régal parfait pour la saison des fêtes.

Chicken Run : l’aube de la pépite n’est pas le seul projet prévu par Netflix et Aardman Animations, le duo travaillant également sur une nouvelle aventure pour Wallace et Gromit. « La crainte de Gromit que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions s’avère justifiée, lorsque Wallace invente un » gnome intelligent « qui semble développer son propre esprit », la ligne de connexion du Wallace et Gromit Le film Netflix se lit. « Alors que les événements deviennent incontrôlables, il incombe à Gromit de mettre de côté ses scrupules et de combattre des forces sinistres – ou Wallace ne pourra peut-être plus jamais inventer! »

Chicken Run : l’aube de la pépite doit maintenant atterrir sur Netflix le 15 décembre 2023, avec le Wallace et Gromit le film devrait sortir en 2024.