Chicken Little était censé être une fille, mais le patron de Disney a dit non

Ces jours-ci, Hollywood se démène pour sortir des films dirigés par des femmes, allant même parfois jusqu’à la mesure des rôles emblématiques qui influencent le genre, d’homme à femme. À la surprise de personne, l’industrie n’a pas toujours été aussi ouverte d’esprit. Dans une interview de Collider, Mark Dindal, le réalisateur de la comédie d’animation Disney 3D de 2005 Petit poulet, a révélé que son intention initiale était de faire du personnage principal une femme.

«J’ai deux filles, alors je suis immédiatement allé à une histoire de père / fille. La première, c’était une petite fille très nerveuse et anxieuse qui était sujette aux crises de panique et à la réaction excessive. C’était un gland mais dans son esprit c’était le ciel et cela a causé cette grande catastrophe dans la ville. [Chicken Little wanted to make her dad proud, so she signed herself up for a summer camp to build confidence.] «Quand elle est allée là-bas, les très sympathiques conseillers en moutons avaient été enlevés et des loups en mouton avaient pris le relais avec l’idée très idiote de faire sauter les enfants pour les cuisiner à la fin pour un grand festin de loups. pour sauver la situation. «

Le studio avait travaillé sur cette version de l’histoire pendant quelques années et les story-boards étaient terminés. ensuite Michael Eisner, ancien président et PDG de Disney, est intervenu avec une demande très spécifique qui était en fait une demande, selon le producteur Randy Fullmer.

« Michael Eisner vient de dire: ‘Je ne veux pas que ce soit une fille, je veux que ce soit un garçon. Il y a Mark avec quelques filles et lui, en tant que réalisateur, avait l’impression de comprendre totalement les petites filles, je le sais. [Making the protagonist a boy is] comme lui demander de faire un film sur les autochtones africains. «

Pour sa part, Dindal a été informé par Disney qu’ils avaient mené une étude de marché et que la demande de transformer Chicken Little en garçon était le résultat de cette recherche.

« Je me souviens qu’on m’a dit: ‘Les filles iront voir un film avec un garçon protagoniste mais les garçons ne verront pas un film avec une fille protagoniste. C’était la sagesse à l’époque, jusqu’à ce que Frozen sort et gagne 1 milliard de dollars … Après nous l’avons changé pour un garçon [Eisner] semblait beaucoup plus satisfait de ce choix et de cette direction. «

Et donc le film que Dindal avait envisagé de faire pour ses filles a été transformé en un projet complètement différent, qui a finalement inclus non seulement un protagoniste masculin, mais une sous-intrigue d’une invasion extraterrestre et d’autres changements radicaux à l’histoire que Dindal et Fullmer avait initialement entrepris de dire.

Plus tard, Disney apprendrait avec Congelé et Emmêlé que faire un film bourré d’action centré sur une héroïne pouvait gagner beaucoup d’argent au box-office. C’est une leçon que Hollywood semble devoir continuer à apprendre toutes les quelques années, car un film raté avec une protagoniste féminine est considéré comme la preuve que les hommes ne sont pas intéressés par les films d’action et d’aventure dirigés par des femmes. Espérons que cette fois-ci, la tendance à faire des films avec des rôles féminins puissants va enfin rester dans l’industrie du divertissement. Cette nouvelle vient de Collider.

Sujets: Disney