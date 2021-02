Chick-fil-A réduit son menu de petit-déjeuner ce printemps

Chick-fil-A a récemment mis au point certains changements dans son menu de petit-déjeuner. Si vous êtes fan de poulet, ne vous inquiétez pas, mais si vous n’aimez pas la caféine dans votre café ou préférez les bagels aux biscuits, cela peut affecter votre routine matinale.

«Plus tard ce printemps, nous supprimerons deux éléments du menu national, le bagel et le café chaud décaféiné, et consoliderons plusieurs de nos offres de taille», Chick-fil-A dans un communiqué fourni à 45secondes.fr Food par un porte-parole.

Chick-fil-A cessera de servir ses bagels multigrains et son café décaféiné chaud dans le cadre d’une décision d’introduire de nouveaux produits à l’avenir. AUJOURD’HUI Illustration / Chick Fil A

Pendant la pandémie, de nombreuses chaînes de restauration rapide ont réduit leurs menus pour simplifier les opérations et permettre aux employés de répondre plus facilement à la forte demande alors que le service au volant et les plats à emporter étaient les seules options disponibles dans de nombreuses régions du pays. McDonald’s a coupé des dizaines d’articles en mars 2020 et, en juin, a annoncé que beaucoup ne reviendraient pas, y compris des salades, des bagels et des parfaits au yogourt. IHOP et Taco Bell ont été contraints de faire de même (crier à la pizza mexicaine préférée des végétariens), malgré les critiques de clients qui ne voulaient pas voir disparaître leurs plats préférés.

Mais selon Chick-fil-A, son choix de supprimer quelques articles du petit-déjeuner n’était pas le résultat de la pandémie.

« La rationalisation de notre menu nous permettra de continuer à fournir à nos clients la nourriture et le service de qualité auxquels ils s’attendent, ainsi que de faire de la place pour de nouveaux éléments de menu futurs », a déclaré la société.

Il y aura également une certaine réduction des éléments du menu régulier: le repas pour enfants de pépites de poulet ne sera offert que sous forme de cinq unités (une moyenne des options actuelles de quatre ou six pépites) et les tailles de cornets de milkshake, de café et de crème glacée seront également proposées. épurée.

En janvier 2020, avant que la pandémie n’atteigne les États-Unis, Chick-fil-A a annoncé le premier de ces changements de menu pour faire place à de nouveaux articles chauds. Le changement a commencé dans certains marchés de test à Charlotte, en Caroline du Nord et dans plusieurs restaurants de l’Arizona. Là, ils ont supprimé six articles de base, y compris le biscuit à la saucisse et aux œufs, les bagels multigrains de tournesol, les salades d’accompagnement, le café décaféiné, le Cool Wrap grillé et les Original Chick-n-Strips. À leur place, Spicy Chick-n-Strips, Grilled Spicy Deluxe Sandwich et Spicy Chick-n-Strips Biscuit ont été ajoutés aux menus régionaux.

En janvier, Chick-fil-A a lancé le Sandwich de luxe au poulet grillé épicé pendant une durée limitée dans les restaurants du pays. Et lundi, le porte-parole de la société a confirmé que les bagels et le breuvage décaféiné allaient faire l’objet d’une élimination à long terme dans tout le pays au printemps.

On dirait qu’ils veulent vraiment que les clients «mangent plus de chikin».