Chick-fil-A prévoit de limiter les sauces aux clients en raison de la pénurie

De nouvelles limites sont imposées au nombre de sauces gratuites que les clients de Chick-fil-A peuvent obtenir avec chaque commande en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Selon un courriel obtenu par WTRF, les nouvelles restrictions limitent les clients à une sauce par entrée, deux sauces par repas et trois sauces par pépites de 30 unités.

Un porte-parole de Chick-fil-A a déclaré à 45secondes.fr Food que le changement est dû à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui ont conduit à des pénuries de marchandises, allant des réfrigérateurs au pepperoni, pendant la pandémie de coronavirus. Une déclaration similaire a également été publiée sur le site Web Chick-fil-A.

« En raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie, certains restaurants Chick-fil-A connaissent une pénurie d’articles sélectionnés, comme les sauces », a déclaré le porte-parole par e-mail. «Nous travaillons activement à faire des ajustements pour résoudre ce problème rapidement et nous nous excusons auprès de nos invités pour tout inconvénient.»

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une image qui semble être des instructions pour le personnel de Chick-fil-A sur la façon de gérer les pénuries, soulignant que la limite des sauces est par repas et non par client. Les membres du personnel sont invités à demander spécifiquement aux clients combien de sauces ils aimeraient avoir, et si un client veut plus de sauces que ce qui est autorisé dans les nouvelles limites, le personnel doit leur proposer de leur vendre une bouteille de 8 onces de la sauce de leur choix.

De nombreuses chaînes de restauration rapide – y compris Chick-fil-A et son menu de petit-déjeuner – ont modifié leurs offres au milieu de la pandémie. Au printemps 2020, certains établissements de Wendy’s ont cessé de vendre des hamburgers en raison d’une pénurie de bœuf dans tout le pays, McDonald’s a supprimé de nombreux articles, y compris des salades et un petit-déjeuner toute la journée, et Taco Bell a réduit son menu, dans le but de rationaliser le service avec moins de travailleurs. Certains articles préférés des fans sont revenus, mais d’autres choses, comme la pizza mexicaine, n’ont pas encore fait leur retour.

Les paquets de ketchup étaient également rares: en avril 2021, il a été signalé que les chaînes de restauration rapide et les restaurants avaient du mal à répondre à la demande de paquets à portion unique.

