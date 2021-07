Chicago Med Saison 7: Date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour

– Publicité –



Guy Lockard et Kristen Hager ont été choisis Steven Weber est devenu une série régulière de NBC « Chicago Med : Saison 7. Guy Lockard a été choisi pour le Dr Dylan Scott. « Il a quitté sa carrière dans la police de Chicago pour devenir médecin urgentiste », a déclaré Kristen Hager dans le rôle du Dr Stevie Hammer.

Chicago Med Saison 7 : Date de sortie

La septième saison, « Chicago Med », devrait être diffusée à l’automne 2021.

Chicago Med Saison 7 : Acteurs

Chicago MedstarsNick Gehlfuss.Yaya DaCosta.Torrey DelVitto.Rachel DiPillo.Colin Donnell.Brian Tee.S. Epatha Merkerson.Oliver Platt.Marlyne Barrett. Norma KuhlingVeuillez voir ce qui suit : Dominic Rains.

Chicago Med Saison 7 : Intrigue

Ethan a été grièvement blessé à la fin de la saison six. Ethan aura besoin de physiothérapie. L’opération s’est bien passée. Dans la saison 7, nous suivrons Ethan à travers une thérapie.

Dean est également maintenant le chef par intérim de la salle d’urgence. Vanessa poursuit son travail dans la zone d’urgence et s’est exprimée avec Maggie. Elle ne souhaite à personne de connaître sa famille.

Natalie fournit des pilules à Natalie après que la mère de Natalie a reçu une transplantation cardiaque. Natalie prend le relais et corrige la situation. Puis, elle quitte Chicago Medical.

April Saxton quitte également l’hôpital. Leur chance a été présentée au Programme des infirmières praticiennes. Il ne sera donc pas inclus dans la nouvelle saison.

Chicago Med Saison 7 : Bande-annonce et photos

Les images et bandes-annonces de la 7e saison « Chicago Med » ne sont pas encore disponibles. Nous publierons les premières bandes-annonces et photos dès que possible.