Chicago Med : le retour choc d’un personnage dans la saison 8

Chicago Med a surpris dans sa huitième saison avec le retour inattendu d’un personnage qui a été très important dans la vie d’Ethan Choi. Détails!

©IMDBChicago Méditerranée

Chicago Méditerranée est la troisième série de la franchise de Chicago du talentueux loup de bite. Il est axé sur le service d’urgence dans Centre médical Gaffney de Chicago, dans ses médecins et infirmières, qui travaillent pour sauver la vie des patients qui y sont soignés. Souvent, il est étroitement lié aux personnages de le feu de Chicago Oui Chicago PD Actuellement l’émission de télévision CNB en est à sa huitième saison.

A la fin du premier épisode de Chicago Méditerranée, Ethan ChoiBrian Tee il a rencontré son ancien partenaire Avril (Yaya DaCosta) quand elle a visité la tombe de son père décédé. Cette réunion est la première fois que nous voyons le personnage de DaCosta depuis qu’il a quitté la série. CNB à la fin de la sixième saison et les responsables de l’émission, Andrew Schneider et Diana Frolovprévu qu’il y aura plus d’avril.

Un retour surprenant et inattendu

Dans les déclarations avec date limite sur la question de savoir si April était de retour pour de bon, Frolov a répondu: « Disons simplement qu’elle revient et que nous allons régler la relation Ethan/April d’une manière qui, nous l’espérons, vous fera tous danser. ». Interrogé sur la nécessité de séparer le couple pendant un certain temps, le showrunner a ajouté : « Les deux avaient besoin de temps pour changer et grandir ».

Le retour inattendu d’avril a été l’un des nombreux changements de distribution dans le premier épisode de la saison 8 de Chicago Méditerranéepuisque nous disons aussi au revoir à Dylan ScottGuy Lockard et de la Dr Pamela Blake (Sarah Rafferty). Est-ce la fin de l’histoire pour Dylan ? Frolov a exprimé : « Nous sommes arrivés à la fin de son histoire. Nous avions l’impression de le dire de la même manière que nous l’avions dit à Stevie (Kristen Hager)..

L’analyse sur Dylan Scott est allé encore plus loin : « C’était l’histoire d’un médecin qui avait continuellement des conflits avec son passé de policier. Et maintenant, la mort de sa petite amie l’a vraiment secoué et l’a mis sur une nouvelle voie, une voie différente ». Cependant, Frolov a souligné que, comme nous l’avons vu grâce à April, les personnages peuvent quitter la série mais cela ne signifie pas que « reste comme ça ».

