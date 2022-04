Chicago Fire Saison 10 Episode 20 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où regarder

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire. Après avoir regardé l’épisode précédent, les fans sont vraiment excités pour l’épisode à venir. Maintenant, ils s’interrogent tous sur la sortie du prochain épisode de cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où regarder cette émission en ligne, ainsi que d’autres informations que vous devez savoir à propos de ça. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Il s’agit d’une série américaine créée par Michael Brandt et Derek Haas. Le premier épisode de cette série a été diffusé sur sa plate-forme officielle qui est NBC TV le 10 octobre 2012. Comme vous pouvez le voir, cette série dure depuis 9 ans et continue de recevoir le même soutien et l’amour des fans.

Toute l’histoire de cette émission télévisée tournera autour de la vie expérimentée et confidentielle des pompiers et des ambulanciers paramédicaux du service d’incendie de Chicago. Outre les pompiers, il y a des ambulanciers paramédicaux dans cette série Gabriela Dawson et Leslie Shay. Mais dans la saison 3, Leslie Shay est décédée alors que la série avance, vous découvrirez de nouvelles personnalités et tous les pompiers sur diverses tâches dans la gestion de leur vie personnelle également. ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire. La date de sortie de ce nouvel épisode est dévoilée et vous n’aurez pas trop à attendre sa sortie.

Chicago Fire Saison 10 Épisode 20 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire. Dans la saison 10 il n’y aura que 19 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison. Nous vous proposerons de rester connecté à cette page car si nous obtenons des informations concernant le renouvellement de la saison prochaine alors nous vous en informerons ici.

Où diffuser Chicago Fire?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est NBC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur différentes plateformes en ligne comme Vudu, Prime video, iTunes et Peacock. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de l’incendie de Chicago

Après avoir analysé tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire. Maintenant, nous allons partager le casting de cette série, jetez un coup d’œil.

Jesse Spencer comme lieutenant Matthew Casey

Taylor Kinney jouant le rôle du lieutenant Kelly Severide

Christian Stolte comme pompier principal Randall

Joe Minoso joue le rôle du pompier Joe Cruz

Monica Raymund comme ambulancier responsable

Kara Killmer comme paramédic Sylvie Brett

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire dans diverses régions, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, son nombre total d’épisodes, les spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode de Chicago Fire. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

