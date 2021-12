Chicago Fire Saison 10 Episode 10 Date de sortie, spoilers, Royaume-Uni, États-Unis, Inde regarder en ligne

in

Ici, nous avons partagé tous les détails sur la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire, les spoilers, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde à regarder en ligne dans cet article. Si vous êtes fan de cette série et que vous souhaitez en savoir un peu plus à ce sujet, vous devez lire cet article jusqu’à la fin pour ne rien manquer.

Date de sortie de l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire :

Il y a eu une confirmation de la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire. Vous pouvez regarder l’épisode sur certaines plates-formes OTT et dans différents pays, dont l’Australie, l’Inde, le Royaume-Uni, etc.

Le Chicago Fire revient sur le terrain ce mercredi soir, et les fans ont attendu son retour toute la semaine. Jusqu’à présent, les sources n’ont pas explicitement indiqué ce que nous devrions attendre de cet épisode. Cependant, les fans veulent juste voir leurs personnages préférés terminer leur histoire tout en accueillant de nouveaux. Les fans sont devenus littéralement fous de connaître la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire.

Il a fallu beaucoup de temps pour le premier nouvel épisode de Chicago Fire cette semaine, surtout après avoir été absent des ondes pendant si longtemps. Nous savons que la finale d’automne de ce soir va être importante, même si les détails spécifiques n’ont pas encore été publiés. Regardez l’émission pour découvrir ce qui se passe à son retour.

Ce week-end marque la finale d’automne de Chicago Fire, mais cela nous garde toujours sur nos gardes avec la sortie de l’épisode dix. Nous espérions en savoir plus sur le scénario des vacances ainsi que sur d’autres détails lors de la finale d’automne, mais pour cela, nous devons attendre un peu plus longtemps, ce qui n’est vraiment pas bon pour les fans.

Le casting de Chicago Fire pour la saison 10

Voici qui vous verrez dans Chicago Fire saison 10 :

Taylor Kinney dans le rôle de Kelly Severide

David Eigenberg comme Christopher Herrmann

Eamonn Walker dans le rôle du chef de bataillon Wallace Boden

Kara Killmer dans le rôle de Sylvie Brett

Daniel Kyri dans le rôle de Darren Ritter

Miranda Rae Mayo dans le rôle de Stella Kidd

Joe Minoso dans le rôle de Joe Cruz

Alberto Rosende dans le rôle de Blake Gallo

Christian Stolte dans le rôle de Randy « Mouch » McHolland

Hanako Greensmith dans le rôle de Violet Mikami

Chicago Fire Saison 10 Épisode 10 Spoilers

Nous nous rapprochons de la première de la saison 10 de Chicago Fire et NBC a publié le synopsis officiel de l’épisode. Cet épisode est complètement rempli d’action simplement parce que Gabriella Dawson (Monica Raymund) et Matt Casey (Jesse Spencer) se retrouvent en difficulté au travail en tant qu’ambulanciers paramédicaux.

Au cours des prochains épisodes, les pompiers du CFD seront peut-être occupés par un incendie d’entrepôt mortel, une explosion dans un salon de manucure et une crise cardiaque en une seule journée. En raison du manque d’informations sur Internet concernant l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire, nous ne pouvons partager aucun spoil ici.

Où puis-je regarder gratuitement toutes les saisons de Chicago Fire ?

Vous devez utiliser Peacock pour regarder la série Chicago Fire. Actuellement, les 10 saisons de Chicago Fire sont disponibles en streaming sur Peacock. Peacock est un service américain de streaming vidéo over-the-top. La division Télévision et Streaming de NBCUniversal exploite Peacock. En utilisant Peacock, vous pouvez diffuser des centaines de films géniaux et d’émissions de télévision emblématiques sur votre appareil.

Combien d’épisodes la saison 10 de Chicago Fire aura-t-elle ?

Cette série télévisée est tournée sous le protocole COVID-19 mais il y a quand même un espoir que la série produise environ 22 épisodes pour la saison 10. Elle aura plus d’épisodes que la saison 9. Si vous avez regardé la saison 9, vous devez savoir qu’il n’y a que 16 épisodes.

C’est ça. Nous espérons que vous avez obtenu toutes vos réponses dans cet article concernant la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 10 de Chicago Fire, les spoilers, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde à regarder en ligne. Aussi, vous pouvez commenter si vous voulez savoir autre chose sur cette série. Et partagez cette publication avec vos amis afin qu’ils puissent également le savoir

