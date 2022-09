Chibiverse Episode 3 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

De nombreuses personnes qui aiment regarder des animations recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 3 de Chibiverse. Les fans de cette série recherchent vraiment la date de sortie de cet épisode à venir. Après avoir regardé le deuxième épisode qui est sorti récemment, la curiosité des fans pour cet épisode à venir a encore augmenté. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations relatives à la date de sortie de Chibiverse Episode 3. En dehors de cela, vous apprendrez ici de nombreuses autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur les acteurs et bien plus encore.

Il s’agit d’une série animée qui est un spin-off de la courte série Chibi Tiny Tales. Le premier épisode de cette série animée est sorti le 30 juillet 2022. Cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays et surtout tous les amateurs d’animation qui suivent de près cette série. Vous êtes nombreux à attendre son prochain épisode.

L’histoire de cette série ne fait que compromettre les événements des versions « Chibi » des personnages de Disney alors qu’ils vivent dans leur propre univers. Au fur et à mesure que la série progressera, vous la trouverez plus divertissante et pour cette raison, tous les fans de cette série animée adorent ce spectacle. Après avoir regardé les deux épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de Chibiverse Episode 3. Découvrons-le dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 3 de Chibiverse

Donc enfin dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de Chibiverse. Le nom de l’épisode 3 est « The Great Chibi Mix-Up! » et il sortira le 8 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode de la série animée va bientôt se terminer. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans cet épisode, marquez simplement la date et attendez sa sortie.

Où regarder Chibiverse ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur la chaîne Disney et c’est le réseau officiel de la série. Si vous n’avez pas regardé ses épisodes publiés jusqu’à présent, allez d’abord regarder ces épisodes. Rappelez-vous juste une chose que la disponibilité de cette série dépendra de votre région. Alors vérifiez d’abord sa disponibilité.

Liste des épisodes

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des épisodes connus jusqu’à présent.

Pizza contre feux d’artifice

« Chibis de la malchance »

« Le grand mélange de Chibi! »

Les méchants Chibi s’unissent

Liste des acteurs

Après avoir passé en revue tous les détails possibles, nous allons partager ici la liste des acteurs de la série.

Marieve Herington comme Tilly Green

Chris Houghton comme Cricket Green

Dana Snyder comme Scratch

Ashly Burch dans le rôle de Molly McGee

Dan Povenmire comme Dr Heinz Doofenshmirtz

Justin Felbinger comme brin plantaire

Cynthia Bailey comme puce

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de Chibiverse, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Chibiverse Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

