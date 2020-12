Chi Lewis-Parry banni de l’USADA pendant quatre ans

La carrière UFC de Chi Lewis-Parry semble terminée avant même d’avoir commencé. Le kickboxer anglais, qui aurait signé un contrat UFC l’année dernière mais qui était toujours en course pour UAE Warriors cette année, a été banni de l’USADA pendant quatre ans rétroactivement à partir du 1er novembre 2019 en raison de plusieurs violations. Lorsque son interdiction expirera en novembre 2023, le «Chopper» aura 40 ans.

En août dernier, le portail FanSided a rapporté que Chi Lewis-Parry avait rejoint l’UFC et s’entraînait pour ses débuts. Le kickboxeur avait régulièrement basculé entre la cage MMA et le ring de kickboxing dans les années précédentes, et avait combattu environ cinq combats pour Glory.

En tant que combattant MMA, Lewis-Parry est resté invaincu en dix combats, a remporté tous ses combats tôt et a concouru deux fois pour ONE Championship. Lewis-Parry avait à plusieurs reprises livré des escarmouches verbales mineures avec Jon Jones ces dernières années quand il avait préparé Daniel Cormier pour le match revanche contre « Bones ». Mais malgré la signature du contrat, il n’a pas fait ses débuts à l’UFC. Maintenant tu sais pourquoi.

Parce que lors d’un contrôle d’entraînement le 12 septembre 2019, un mois après sa signature, Lewis-Parry a échoué lors d’un contrôle d’entraînement de l’USADA et a été testé positif à la drostanolone, au stanozolol et à la déhydrochlorométhyltestostérone, également connue sous le nom de turinabol. Lewis-Parry a expliqué le test positif avec un supplément contaminé.

L’enquête de l’USADA a traîné pendant un an, et il y a même eu une procédure d’arbitrage avant que le verdict ne soit rendu en novembre. Et Lewis-Parry a non seulement été puni pour le test positif, mais a également été condamné à deux ans de suspension supplémentaires pour avoir tenté de tromper les autorités avec des preuves falsifiées et un faux supplément.

La suspension est rétroactive au 10 novembre 2019 et prend fin le 9 novembre 2023. La question est de savoir si Lewis-Parry intéressera toujours l’UFC à l’âge de 40 ans. L’Anglais est désormais répertorié sur la page d’accueil de la ligue en tant qu ‘«ancien combattant» et a de nouveau combattu en septembre 2020 aux UAE Warriors contre l’ancien combattant de l’UFC Fabio Maldonado.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂