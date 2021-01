Chez Waymo, ils regardent loin devant dans la course de voitures autonomes et disent à Musk que « ce n’est pas la façon de le faire ».

A priori on pourrait penser que Tesla est pionnier dans le domaine des voitures autonomes. Ils ont récemment proposé une version renouvelée de leur système de conduite autonome théorique à certains clients, et les résultats ont été pour le moins frappants. Bien que le système soit prometteur, il a également donné des craintes inquiétantes. L’entreprise est-elle vraiment proche d’atteindre cet objectif?

Pour Waymo, non. John Krafcik, PDG de cette société, a assuré que « Tesla n’est pas du tout un concurrent » dans ce domaine, et en fait, à son avis, le moyen de résoudre le problème n’est pas celui proposé par la société d’Elon Musk, pour qui Krafcik avait un message accrocheur: « ce n’est pas fait ».

Chers Messieurs de Tesla: « Ce n’est pas comme ça que ça se fait »

Les commentaires ont été faits par Krafcik dans une récente interview avec le directeur du magazine allemand. Dans ce document, le PDG de Waymo a expliqué comment pour eux la société d’Elon Musk n’était pas un concurrent, et a souligné que leur stratégie actuelle Je ne pourrais jamais proposer un système de conduite autonome complet.

« Pour nous, Tesla n’est pas un concurrent, pas du tout« , il expliqua. » Nous fabriquons un système de conduite autonome complet. Tesla est un constructeur automobile qui développe un très bon système d’assistance à la conduite. «

Bien que Musk considère efficacement son système d’assistance comme un système d’assistance qui finira par évoluer vers un système de conduite autonome, Krafcik dit que ce n’est pas possible. « Quand on parle de robustesse et de précision, par exemple, nos capteurs sont de plusieurs ordres de grandeur meilleurs que ce que nous avons vu sur la route d’autres fabricants « .

Sans lida il n’y a pas de tutía

Kafcik se réfère, bien sûr, au lidar, ce composant que Waymo a défendu en tant qu’élément fondamental des voitures autonomes et auquel Musk n’a jamais accordé d’importance.

La cinquième génération du système de conduite autonome de Waymo a été introduite au printemps dernier, et l’un de ses composants clés reste le ldar.

Dans Waymo, ils ont déjà essayé une solution similaire à celle que Musk propose maintenant pour sa Tesla. Ils ont développé un système d’aide à la conduite qu’ils ont ensuite laissé tester à leurs employés dans les rues et sur les autoroutes. Ils ont réalisé que ceux qui l’utilisaient finissaient par faire trop rapidement confiance au système et ils ont fini par regarder leur téléphone ou se maquiller au lieu de surveiller un système qui ne s’était pas encore avéré parfait.

Pour Waymo, il n’y avait aucun moyen de résoudre ce problème: le pilote a pris ces systèmes comme des pilotes automatiques dont il ne se souciait pas, et le risque que cela impliquait fait un changement radical d’orientation de l’entreprise.

Dans leur implémentation actuelle, ils ne proposent même pas de voiture autonome que tout le monde peut acheter: ont lancé un service de taxi autonome qui n’a jamais le client dans le siège du conducteur: il y a un «vrai» conducteur dont le travail est justement de s’assurer que le système de conduite autonome du Waymo se comporte comme il se doit.

Comme l’a noté Krafcik, les travaux techniques sur votre logiciel de conduite autonome sont essentiellement résolus, et il ne reste plus qu’à apporter ces solutions au grand public. Les systèmes de Waymo devraient donc décoller de manière significative au cours des deux prochaines années.

Musk, pour sa part, reste plus optimiste que jamais sur son système de conduite autonome théorique, dont il a déclaré en décembre 2020 qu’il était « extrêmement confiant ». En réalité a promis d’offrir ce système aux clients «dans certaines juridictions» tout au long de 2021.

Ses prévisions dans cette section n’ont jamais été trop précises, mais si ce que Krafcik affirme est vrai, cette solution de Tesla ne pourra jamais atteindre une autonomie complète, quelque chose que Waymo semble avoir déjà préparé pour un prochain déploiement mondial.

Via | Ars Technica