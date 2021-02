Chez Puma et Fiesta. Ford introduit la transmission automatique dans les moteurs hybrides EcoBoost

Ford vient d’annoncer l’introduction, pour la première fois, d’une nouvelle boîte automatique à sept rapports pour les moteurs EcoBoost Hybrid, avec laquelle elle promet non seulement une consommation et des émissions réduites, mais également de meilleures performances et un plaisir de conduite.

Disponible pour le moteur 1.0 EcoBoost Hybrid, proposé dans les gammes Fiesta et Puma, cette nouvelle transmission automatique à sept rapports rejoint ainsi la technologie EcoBoost Hybrid de Ford, qui utilise un démarreur / générateur entraîné par courroie, pour récupérer l’énergie normalement dissipée lors du freinage et phase de décélération. Également pour charger la batterie lithium-ion 48V.

De plus, le système démarreur / générateur fonctionne également comme un moteur, aidant, dans ce cas, le bloc thermique avec un couple supplémentaire de 20 Nm, afin d’améliorer non seulement le rendement énergétique, mais aussi les performances et l’efficacité. Accélération immédiate, en fonction de les conditions de conduite.

Selon Ford, l’accélération du Puma 1.0 EcoBoost Hybrid de 125 ch, avec une transmission automatique à sept rapports, s’améliore d’environ 4% par rapport à la version non hybride. Alors que, la version plus puissante (155 ch) du même modèle, voit la capacité d’accélération de 0 à 100 km / h, passant à 8,7 secondes.

Une autre caractéristique de cette combinaison est le fait que, en mode de conduite Sport, la boîte automatique à sept rapports conserve les rapports inférieurs, plus longtemps, afin de garantir une réponse plus sportive. Depuis les versions ST-Line et ST-Line Vignale de la Puma, ils ont également des pattes sport sur le volant pour la transmission manuelle des changements de boîte de vitesses, dans le but d’assurer des sensations encore plus sportives.

En plus de cet équipement, l’inclusion de la transmission automatique à sept rapports permet d’ajouter, pour la première fois, la fonctionnalité Stop & Go dans le régulateur de vitesse adaptatif. Solution qui garantit une immobilisation totale du véhicule, dans des situations de trafic urbain stop and go, sans intervention du conducteur, reprise également de la marche, dans le cas où l’immobilisation ne dépasse pas trois secondes.

La stratégie d’électrification de Ford pour l’Europe

Pariant sur l’électrification de sa gamme en Europe, les Puma EcoBoost Hybrid et Fiesta EcoBoost Hybrid ne sont que deux des 17 véhicules électrifiés que Ford a prévu de lancer en Europe d’ici la fin de cette année.

