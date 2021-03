Chez Microsoft, ils passent de la réalité virtuelle sur leurs consoles, et voyant le succès limité du PSVR, ils ont peut-être raison

Si je sais que vous êtes des utilisateurs de la nouvelle Xbox, vous saurez que «Star Wars: Squadrons» arrive ces jours-ci sur la fantastique plate-forme Game Pass. Il ne le fait pas (pour l’instant) sur PC, et cela signifie que nous nous retrouvons sans option particulièrement remarquable dans ce titre: pouvoir y jouer en réalité virtuelle.

Microsoft en effet Sortez complètement de la réalité virtuelle sur Xbox. Une rumeur cette semaine faisait état d’une hypothétique lunettes de réalité virtuelle pour Xbox, mais à Redmond, ils ont catégoriquement nié cette possibilité et assurent que «la réalité virtuelle pour consoles n’est pas actuellement dans notre intérêt». Pourquoi pas la Xbox Series X et la PS4 / PS5 oui?

Un créneau qui n’a pas encore pris racine

La réalité virtuelle, il faut l’admettre, est à son meilleur. Le catalogue de jeux ne cesse de s’agrandir, mais surtout nous sommes confrontés à une génération de fantastiques lunettes de réalité virtuelle. L’Oculus Quest 2 est probablement la référence actuelle – en particulier dans cette nouvelle ère de lunettes autonomes et sans fil – et ils rejoignent d’autres appareils notables tels que le Valve Index.

Microsoft a toujours exclu cette option, ce qui est curieux étant donné que 1) la réalité mixte est une option claire pour les utilisateurs de PC Windows 10 et 2) la Xbox Series X ils ont le pouvoir d’épargner pour offrir cette option.

Réalité virtuelle, oui, encore une niche relativement petite dans le monde du divertissement. En janvier 2021, plus de 2 millions d’appareils de réalité virtuelle connectés étaient comptés selon les chiffres de Steam, doublant presque ce qui avait été enregistré aux mêmes dates l’année précédente, mais le succès du marché est limité selon les données de Statista.

Cela semble être un argument clair pour ne pas investir dans ce marché dans ses consoles dans le cas de Microsoft. Sa décision contraste avec celle de Sony, qui a vendu au moins 5 millions de lunettes PSVR et a en fait récemment annoncé qu’elle disposerait de nouvelles lunettes de réalité virtuelle pour la PS5, mais elles n’arriveront pas avant (au moins) 2022.

Ses lunettes de réalité virtuelle actuelles, déjà vétéran, sont logiquement inférieures à d’autres appareils plus modernes du marché, mais la firme a dévoilé jusqu’à six nouveaux titres pour 2021 qui profiteront de cet accessoire bien qu’il ne représente qu’une petite partie du public cible qui a une PS4 ou PS5.

L’effort requis par ce type de produit est énorme, et en fait Microsoft déjà subi l’échec de Kinect sur Xbox One. Malgré ses vertus, le périphérique est devenu un frein aux ventes de la console, et à Redmond ils ont fini par l’abandonner complètement dans la nouvelle Xbox Series X / S, qui n’a même pas la possibilité d’utiliser cet accessoire.

En tout cas, Microsoft parlait de la réalité virtuelle qui ne se concentrait pas sur leurs consoles … actuellement. Cela ne semble pas du tout fermer la porte à cette option, quelque chose de normal étant donné que Microsoft mise sur ce marché et celui de la réalité augmentée avec son HoloLens pour le futur.