Chewbacca et sa mort dans ‘Star Wars Legends’

Le fidèle compagnon de Han Solo pendant la saga de ‘Guerres des étoiles’, Chewbacca, est vivant dans le canon officiel de la franchise, cependant, son sort est très différent dans le monde élargi de la saga.

Chewie a été présenté pour la première fois dans le premier film de la franchise en 1977, joué par Peter Mayhew, donnant ainsi vie au meilleur ami de Han Solo et copilote du Faucon millénaire. En plus de sa pertinence dans la trilogie originale et la suite, Chewie était vital pendant les projets mondiaux élargis de «Star Wars Legends».

Pendant ‘La montée de Skywalker’ on pensait que Chewie était mort quand Premier ordre dirigé par Kylo ren Il l’a capturé, bien qu’il ait été révélé plus tard qu’il était sur un autre navire que celui qui avait été vu exploser.

Alors que la mort de Chewbacca dans le canon officiel de la franchise était faux, l’univers élargi de ‘Guerres des étoiles’, connu comme ‘Légendes’ tué le personnage dans un livre publié dans 1999 titré, ‘Le nouvel ordre Jedi: Vector Prime’, écrit par RA Salvatore.

Dans le livre, après la formation du Nouvelle république et après la chute de l’Empire, Chewbacca il était un héros de la Alliance rebelle. Continuer à côté Avoir. Et quand lui et Leia ils ont eu trois enfants, Jaina, Jacen et Anakin, Chewbacca il a juré de les protéger aussi.

Dans 25 BBY, Avoir, Chewie et Anakin ils se sont rendus sur la planète Sernpidal pour prendre une commission, alors qu’ils étaient avertis qu’une lune entrerait en collision avec la planète. Les trois ont tenté d’évacuer les citoyens avec le Faucon millénaire, mais les jeunes Anakin Solo, a été emporté par des vents violents.

Dans un acte héroïque, Chewbacca a quitté le navire pour ramener Anakin, et bien qu’il ait réussi, Chewie n’a pas pu remonter à bord et a fini par mourir sur la planète en Avoir et Anakin ils ont été contraints de fuir.

Bien que les producteurs de la trilogie suite à ‘Guerres des étoiles’ ils ont joué avec les auditions et la mort de Chewie, La vérité est que nous avons peut-être encore beaucoup à voir sur le personnage dans les futurs projets de ‘Guerres des étoiles’.