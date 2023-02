Chevalier: un regard sur la sortie reportée du film dramatique historique

Le prochain film de Searchlight Pictures Chevalier a été reprogrammée pour sa sortie en salles. Le film, qui devait auparavant être présenté en première le 7 avril 2023, sera désormais mis à la disposition du public le 21 avril de la même année, par Collider. Le film a été acclamé par la critique lors de sa première au Festival international du film de Toronto 2022.





Le drame biographique dépeint la vie de Joseph Bologne, un musicien franco-caribéen souvent surnommé le « Mozart noir ». Le film raconte l’histoire de ce violoniste et compositeur extraordinaire, qui s’est fait connaître malgré la discrimination raciale de l’époque. Bologne, fils illégitime d’un propriétaire de plantation français et d’un esclave africain, a navigué dans les hauteurs de la société française en tant que compositeur à succès avant une histoire d’amour qui a mal tourné. Durant cette période, il a même eu une confrontation avec Marie-Antoinette, la reine de France. Le film combine le drame et l’histoire de la musique classique, offrant un aperçu unique de la vie d’un talent musical.

FILM VIDÉO DU JOUR





L’histoire d’un homme en avance sur son temps

Image par Searchlight Pictures

Dans le film, les spectateurs suivent le parcours d’un enfant prodige métis qui devient l’un des plus grands musiciens de tous les temps. Malgré le racisme et les abus, Bologne n’a jamais baissé les bras et a même été pressenti pour le poste très en vue de chef d’orchestre de l’Opéra de Paris. L’un des principaux objectifs du film est de donner un aperçu complet de la vie de Chevalier et de voir comment il a eu un impact sur le monde. Voici le synopsis officiel du film :

« Inspiré par l’incroyable histoire vraie du compositeur Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Fils illégitime d’un esclave africain et d’un propriétaire de plantation français, Bologne (Kelvin Harrison Jr. dans un tour de force) atteint des sommets improbables en français la société en tant que célèbre violoniste-compositeur et escrimeur, avec une histoire d’amour malheureuse et une brouille avec Marie-Antoinette (Lucy Boynton) et sa cour. »

Chevalier est réalisé par Stephen Williams, lauréat d’un Primetime Emmy Award, avec une musique de Kris Bowers et un scénario de Stefani Robinson, productrice exécutive d' »Atlanta » et de « What We Do in the Shadows ». Le film est produit par Element Pictures et distribué par Searchlight Pictures.

Parmi les stars se trouve Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Joseph Bologne, Minnie Driver, Samara Weaving, Marton Csokas, Lucy Boyton, Alec Newman, Sian Clifford, Alex Fitzalan et Ronke Adekoluejo. La sortie en salles de Chevalier aura lieu le 21 avril 2023 et Searchlight Pictures n’a pas encore révélé pourquoi la sortie a été retardée. En attendant, vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.