Chevalier de la Lune contre. WandaVision : quelle série Disney+ a été la mieux notée dans son premier chapitre

Ce mercredi, le premier épisode de l’émission dirigée par Oscar Isaac est arrivé sur la plateforme. C’était la sixième série MCU à être créée.

©IMDBScarlet Witch et Moon Knight.

Après une longue attente de plus de trois mois, merveille retour à Disney+ de la main de Chevalier de la lune. La série précédente publiée avait été oeil de fauconqui a terminé son voyage quelques jours avant Noël, et était la dernière chose vue de cette grande franchise qui depuis Spider-Man : pas de chemin vers la maison n’emporte rien au cinéma (même si cela pourrait être compté Morbiusdont la première a eu lieu aujourd’hui, dans le cadre du même univers).

Chevalier de la lune C’était la sixième série de Univers cinématographique Marvel (MCU) en atteignant Disney+. Protagonisée par oscar isaac et Ethan Hawkese concentre sur la vie de Marc Spectreun mercenaire qui, après avoir été trahi par un associé, est laissé à l’article de la mort en mission en Égypte et est sauvé par le dieu égyptien de la lune, Khonshuen échange qu’elle devienne son avatar sur Terre.

Les premières critiques ont commencé à émerger et c’est pourquoi il est intéressant de la comparer avec la première série arrivée sur la plateforme de diffusionqui pour beaucoup était la meilleure chose qui ait été vue du MCU sur le petit écran. Si seuls les premiers épisodes des deux productions sont pris, la différence de Tomates pourries c’est plus qu’évident. Alors que WandaVision reçu 100% sur Tomates pourries pour son premier chapitre « Filmé devant un public de studio en direct »pour les débuts de Chevalier de la lune avec « Le problème des poissons rouges »il y a eu une baisse de près de 10 points, ce qui lui a laissé un taux d’approbation de 93 %.

Bien que la différence entre les deux séries ne soit pas mauvaise du tout pour ce que leurs premières étaient en Disney+, lorsque le global est pris, il est encore plus marqué. Alors que WandaVision tombe à 91%, la critique qui pourrait accéder aux quatre premiers épisodes de Chevalier de la lune il lui a donné, en moyenne, une cote d’approbation de 84%. Dans ce contexte, il y a deux points importants à noter : d’une part, que pour le public qui vote en Tomates pourries Chevalier de la lune était meilleure (92 % contre 88 % des WandaVision), et d’autre part, que la plupart des critiques s’accordent à dire que la série de oscar isaac va du plus petit au plus grand.

La prochaine série à arriver sur Disney+

Bien qu’il soit encore trop tôt pour commencer à réfléchir aux futurs projets du MCU débarquer dans Disney+et d’abord la première de Doc étrange 2 au cinéma, il faut rappeler que cette année il y a, en principe, deux autres sorties épisodiques. Celui avec une date confirmée est Mme Merveillequi sortira le 8 juin et présentera Iman Vellani comme Kamala Kahn (qui apparaîtra également dans Capitaine Marvel 2). L’autre que l’on verra cette année est Invasion secrètemais sa date exacte n’est pas encore connue.

