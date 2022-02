Chet, le fils de Tom Hanks, parle de sa vie avec ses célèbres parents

On pourrait dire que sa vie n’a pas toujours été une boîte de chocolats en grandissant avec des personnalités aussi connues dans sa famille.

Chet, le fils de 31 ans du Forrest Gump star et collègue acteur Rita Wilson, a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il affirmait que s’il » aimait ses parents » et » ne voudrait pas de parents différents « , il lui manquait un » modèle masculin fort » pendant son adolescence .

Il a dit que beaucoup de gens avaient du «mépris» pour lui à cause de ses célèbres parents et avaient besoin de quelqu’un pour lui dire: «Hé, mon frère, f *** ces gens. Ils sont juste jaloux de toi.

Hanks a déclaré: « Mon expérience a été encore plus compliquée car en plus de la célébrité déjà toxique, je n’étais même pas célèbre.

« Vous savez, j’étais juste le fils de quelqu’un de célèbre, donc je n’avais même rien fait pour mériter une sorte de reconnaissance et cela a créé beaucoup de mépris, beaucoup de mépris pour moi. »

Hanks a poursuivi en disant que pendant que son père était « sur ce piédestal », il était juste considéré comme un « enfant gâté vraiment arrogant et gâté, même si je ne l’étais vraiment pas ».

« Les gens se décidaient à mon sujet avant même d’avoir eu la chance de me connaître et il était extrêmement difficile de briser leurs murs, alors j’ai rencontré beaucoup de dédain, beaucoup d’animosité, beaucoup de négativité parce que tout le monde était juste préparé détester mes tripes », a-t-il ajouté.

À partir de là, il a développé une « puce sur [his] ‘épaule’ et un ‘extérieur dur’ à cause de toute la ‘colère’ qu’il gardait.