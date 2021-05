Chess Knights: Shinobi est un jeu de puzzle furtif sur le jeu de société classique

Jeux Montessori Jeu de Magnetique Pêche Puzzle avec Billes en Bois Jeux Société Poissons Educatif Jouet Enfant 3 4 5 6 Ans

Jeu de Pêche Magnetique --Jeux montessori avec 10 poissons en bois colorés, chacun avec un numéro différent, et avec 2 cannes à pêche en bois magnétiques, pêcher ou remettre le poisson dans le trou en bois, quel amusant et joyeux! Jeu de Société Puzzle -- Comprend 10 balles de 5 couleurs différentes, placez-le de différentes façons sur le trou du jeu plateau, directement à la main ou utilisez une pince à épiler en bois et 2 bâtons ronds pour pincer. Jouet Educatif Jeux Montessori-- Utilisez 2 bâtons ronds pour ramasser le bille en bois, qui a une certaine difficulté et augmente le défi. Il est très approprié pour exercer les capacités pratiques, sa patience et sa coordination œil-main du bébé. Jeu De Société -- Une nouvelle façon de jouer, un défi nouveau complet. Encouragez votre bébé à se mettre au défi, améliorer les compétences en résolution de problèmes et le raisonnement logique des enfants. Cadeaux de fille garçon -- Ce jouets en bois apportera plus de plaisir et de rire à votre famille, un cadeau parfait pour l'anniversaire, le Noël, les vacances et autres fête. Convient pour montessori ans plus.