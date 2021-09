Cheryl Burke, pro de «Dancing With the Stars», révèle un diagnostic COVID révolutionnaire

La pro de « Dancing With the Stars » Cheryl Burke a révélé dimanche dans une vidéo Instagram émouvante qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 malgré sa vaccination.

La danseuse de 37 ans, qui est jumelée à l’instructeur Peloton Cody Rigsby, a détaillé son parcours en se faisant tester le matin et en apprenant les résultats de son infection révolutionnaire juste un jour avant que l’émission de compétition en direct ne soit programmée pour enregistrer un nouvel épisode lundi. .

« Le test PCR est revenu et il est revenu positif », a-t-elle déclaré. « Je me sens tellement mal pour Cody. J’ai l’impression de le laisser tomber. J’ai juste envie de s—, pour être tout à fait honnête. Et c’est tellement accablant parce que c’est dimanche et le spectacle est demain. »

Elle a poursuivi: « Je me suis dit que je devrais vous le faire savoir puisque j’ai été aussi ouverte et aussi réelle et vulnérable que possible ici. J’espère juste que je ne l’ai pas propagé. Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas à Covid est une vraie chose, c’est f—— réel, mec. »

Il n’était pas clair si Rigsby jouerait avec une personne différente. ABC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

Burke a déclaré qu’elle était « complètement vaccinée » avec le vaccin Moderna à deux injections. Les infections révolutionnaires ne signifient pas que les vaccins ne fonctionnent pas. Ils sont attendus car aucun vaccin n’est efficace à 100%, selon les experts. Cependant, les données montrent que les infections graves sont rares.

Dans une étude publiée par The Lancet Infectious Diseases ce mois-ci, des chercheurs du Royaume-Uni ont analysé les données d’un projet appelé ZOE COVID Study, où les utilisateurs signalent quotidiennement des symptômes, le statut vaccinal et d’autres informations démographiques via une application.

Les chercheurs ont examiné les données recueillies sur plus d’un million de personnes de décembre 2020 à juillet 2021, une période qui couvrait à la fois les ondes des variantes alpha et delta au Royaume-Uni. Les participants ont reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca.

Dans l’ensemble, moins de 0,2% des participants ont signalé une infection percée, de tels cas étant plus probables chez les personnes déjà considérées comme vulnérables, y compris les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies sous-jacentes.

Lorsque des infections percées se sont produites, la plupart étaient bénignes – seulement 6 % des personnes atteintes d’infections percées ont signalé des symptômes. De plus, il a été démontré que la vaccination réduisait le risque d’hospitalisation de plus des deux tiers. L’étude a également révélé que les chances de développer une longue COVID étaient réduites de moitié chez les personnes entièrement vaccinées. Le long COVID fait référence au moment où les gens présentent des symptômes de la maladie, tels qu’un brouillard cérébral, un épuisement et un cœur qui s’emballe, pendant au moins un mois après l’infection, et parfois beaucoup plus longtemps.

Deux autres études publiées ce mois-ci ont également révélé un taux extrêmement faible d’infections percées.

Le premier, publié dans JAMA Network Open, analysait les infections parmi plus de 5 300 agents de santé vaccinés en Israël. Seulement 27 de ces infections ont été trouvées. Aucun décès n’a été signalé et un seul patient a dû être hospitalisé. L’étude, cependant, a été achevée avant que la variante delta ne devienne la souche dominante en Israël.

L’autre, publié dans le New England Journal of Medicine, a détecté 94 infections symptomatiques de pointe sur plus de 16 000 agents de santé. Cette étude, qui s’est déroulée jusqu’en juillet, a révélé que les percées augmentaient à mesure que la variante delta devenait dominante.

Dans sa vidéo, Burke a déclaré qu’elle devrait être mise en quarantaine pendant 10 jours.

« On m’a ordonné de rester à la maison », a-t-elle déclaré. « Je serai au lit. Je ne peux pas croire que cela se soit produit.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.