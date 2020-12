Cheryl Burke a déclaré que ce compagnon ‘DWTS’ Pro est ‘un bon embrasseur’

Les rumeurs de relations amoureuses entre les membres de la distribution ne sont pas nouvelles pour Danser avec les étoiles. Tout au long des 29 saisons de la série, de nombreux candidats et professionnels de l’émission se sont retrouvés au centre de spéculations sur les rencontres en raison de leur incroyable chimie sur la piste de danse et dans les coulisses.

Alors que quelques-unes des stars de la série ont nié avoir eu une relation amoureuse avec quelqu’un d’autre en compétition pour le trophée Mirrorball, certaines ont avoué avoir fréquenté / fréquenté leurs partenaires de danse ou leurs camarades de casting.

Prenez Cheryl Burke, par exemple. Bien qu’elle n’ait jamais eu de relation sérieuse avec aucune d’elle DWTS co-stars, elle a admis avoir eu quelques aventures dans les coulisses au fil des ans.

Cheryl Burke | Christopher Polk / Getty Images pour les People’s Choice Awards

Cheryl Burke admet que « des choses se passent » entre les pros sur « DWTS »

DWTS Les pros passent toujours du temps ensemble à pratiquer des mouvements de danse sexy et à exécuter des routines complexes. Alors, bien sûr, les relations amoureuses sont inévitables.

Au fil des ans, plusieurs danseurs professionnels de l’émission se sont retrouvés assez à l’aise avec leurs camarades de casting. Bien que ces connexions dans les coulisses se soient transformées en romances à part entière pour certains, d’autres ont simplement gardé leur relation décontractée tout en s’amusant un peu en même temps.

Selon DWTS vétéran Cheryl Burke, les rencontres dans les coulisses entre les membres de la distribution ne sont pas rares. En fait, cela a lieu plus souvent qu’on ne le pense, car la danseuse a révélé qu’elle s’était amicale avec quelques-uns de ses collègues pros et partenaires pendant son séjour dans la série.

En apparaissant sur le Prétendument avec Theo Von et Matthew Cole podcast en 2016, Burke a parlé de ses relations avec un autre DWTS pros Maksim Chmerkovskiy et Mark Ballas.

Tom Bergeron, Kirstie Alley, Maksim Chmerkovskiy, Chelsea Kane et Mark Ballas | Adam Taylor / Walt Disney Television via Getty Images

Bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle et Chmerkovskiy ne sont jamais sortis ensemble, elle a dit: «Il embrassait bien. Maks embrasse bien.

«Je pense que nous sommes tous sortis ensemble à un moment donné», dit-elle. «Nous tous danseurs, nous nous connaissons – retour à Maks, nous nous connaissons depuis l’âge de 12 ans et il avait peut-être 15 ans, je pense qu’il a 3 ans de plus que moi, alors tu sais, des choses se passent. «

Quant à Ballas, Burke a admis que les choses se sont autrefois réchauffées entre eux, mais a suggéré que leur aventure était très amusante.

«Je pense que nous avons essayé de nous amuser… Tu sais, il se passe des choses», a-t-elle partagé. « Les gens interrompent ou tu sais ou quelque chose se passe. »

Cheryl Burke a déjà rencontré l’un de ses partenaires célèbres

En plus de devenir chaude et lourde avec deux de ses collègues pros de la danse, Burke a également eu une aventure avec son partenaire de danse de la saison 10, Chad Ochocinco.

Alors que le couple avait une chimie incroyable sur la piste de danse, ils avaient également une forte connexion dans les coulisses, ce qui a finalement déclenché des rumeurs de rencontres.

Chad Ochocinco et Cheryl Burke | Michael Bezjian / WireImage

Bien que Burke et Ochocinco aient tous deux nié avoir eu une relation amoureuse, la danseuse a révélé dans ses mémoires de 2011, Cours de danse, qu’elle a eu une aventure avec le récepteur large de la NFL.

«Nous n’avons pas Date. Je n’appellerais pas ça des rencontres », a-t-elle écrit, selon Lifeline Live. «Nous avons peut-être eu une petite aventure. Je ne le prendrais pas à ce mot sortir ensemble. »

Mais malgré les choses qui se réchauffent entre les deux, Burke dit que sa relation avec Ochocinco est restée strictement platonique en raison de son style de vie.

«Il n’a jamais été vraiment disponible pour moi», a-t-elle poursuivi. «J’ai eu cette tendance à sortir avec des hommes indisponibles dans ma vie et il était difficile de résister, évidemment, mais c’était toujours quelque chose que je savais d’autres relations.

Cheryl Burke est maintenant mariée et heureuse

En 2016, quelques années seulement après sa aventure avec Ochocinco, Burke a renoué avec l’acteur Matthew Lawrence, avec qui elle est sortie de 2007-2008.

Cheryl Burke et Matthew Lawrence | Michael Tran / FilmMagic

Le couple a rapidement repris là où ils s’étaient arrêtés, et un an et demi plus tard, Lawrence a demandé à Burke d’être sa femme. En mai 2019, le couple s’est marié au Fairmont Grand del Mar de San Diego, en Californie.

Aujourd’hui, Burke et Lawrence sont toujours mariés et profitent de la vie ensemble.

Bien que DTWS a fait des ravages sur le mariage du couple ces derniers mois, ils continuent de faire front uni.

Burke a même félicité son mari d’avoir toujours été là pour elle lors d’une interview d’octobre 2020 avec Bonjour Amérique, partageant: «Il est juste mon rocher. Je ne sais pas où je serais sans lui.