Chers Disney et Lucasfilm, veuillez refaire les jeux classiques de Star Wars

Guerres des étoiles sera probablement toujours principalement connu pour ses offres cinématographiques. Et à juste titre. Mais pour de nombreux fans, les jeux vidéo ont offert une expansion bienvenue et merveilleuse d’une galaxie lointaine, très lointaine au fil des ans, remontant aux premiers jours de la franchise. Certains titres vraiment appréciés sont le résultat du désir de Lucasfilm de s’étendre au-delà des films, mais beaucoup de ces jeux spécifiques ont été conçus pour des consoles qui ont depuis longtemps dépassé leur durée de vie. Il existe cependant une réponse relativement simple, pour ceux qui aimeraient jouer à certains de ces jeux sur des consoles modernes. Disney et Lucasfilm pourraient simplement les faire remasteriser.

Avant de vous demander comment / pourquoi les pouvoirs en place chez Disney devraient / pourraient faire cela, jetons un coup d’œil à quelques événements récents. Tout d’abord, Disney a acheté la totalité de Lucasfilm à George Lucas en 2012 pour plus de 4 milliards de dollars. Cela s’est avéré être un investissement judicieux, car la Mouse House l’a inventé uniquement au box-office. Mais ils ont également exploré les jeux vidéo au cours des dernières années, avec des résultats certes mitigés.

Pour les fans de jeux vidéo Star Wars, peu de mots sonnent aussi vrais que «Battlefront». L’original Star Wars: Battlefront est sorti en 2004 et est rapidement devenu l’un des jeux les plus appréciés de la franchise. Cela mettait les joueurs sur le champ de bataille et incluait, pourrait-on dire, certaines des plus grandes batailles en tête-à-tête de tous les temps. Sa suite, Star Wars: Battlefront II, sorti l’année suivante, n’a servi qu’à améliorer son prédécesseur. Beaucoup le considèrent toujours comme l’un des meilleurs Guerres des étoiles jeux jamais créés.

Avec cela, il était très logique pour Lucasfilm, sous le règne de Disney, de s’appuyer sur ce titre pour le premier officiel Guerres des étoiles jeu de cette nouvelle ère audacieuse. Star Wars Battlefront arrivé en 2015, juste avant le réveil de la force sortir en salles. Oui, le jeu s’est bien vendu et non, il n’a pas été complètement saccagé par les critiques ou quoi que ce soit. Mais cela n’a pas été coupé du même tissu que les jeux précédents. C’était un jeu de tir en ligne au sein de la franchise. Aucune campagne et certainement rien de tel que les titres originaux. C’était, pour beaucoup, une grande déception. Star Wars Battlefront II a tenté de résoudre ces problèmes à son arrivée en 2017. Cette fois, nous avons eu une campagne, avec une histoire de canon. Cette partie a été largement saluée. Cependant, le système de boîte à butin du jeu, entre autres problèmes, a servi à éclipser toutes les améliorations apportées. En fin de compte, les jeux n’ont pas été à la hauteur de l’homonyme du Battlefront séries. Surtout pour ceux qui avaient une certaine attente à cause de ce qu’ils ont appris à aimer dans les jeux originaux.

Lucasfilm a changé les choses avec Star Wars: Jedi Fallen Order en 2019. Le jeu axé sur un joueur a raconté une histoire digne de la franchise, celle du padawan Jedi Cal Kestis à la suite de l’Ordre 66. C’était un succès à la fois critique et commercial. . Plus récemment, Star Wars: Escadrons mettez les joueurs dans le cockpit en tant que membres de l’Empire et de la Rébellion. Encore une fois, cela a été considéré comme un pas dans la bonne direction.

Cela dit, il semble que les responsables de Disney et de Lucasfilm sachent que c’est un domaine dans lequel ils ont beaucoup d’espace pour se développer. Récemment, un autre développement intrigant est venu à notre rencontre lorsqu’il a été révélé que Lucasfilm Games, une nouvelle division dédiée uniquement à la création de jeux basés sur les différentes propriétés du studio, avait été formé. Non seulement un Indiana Jones jeu vidéo en route mais un monde ouvert Guerres des étoiles Le jeu est également en développement. Cela semble être un pas dans la bonne direction. Une division qui peut concentrer son temps et ses efforts uniquement sur ces entreprises, tout comme Lucasarts a pu le faire avant le rachat de Disney.

Les nouveaux jeux sont super. De nouveaux jeux sont nécessaires. Les nouveaux jeux sont, eh bien, nouveaux. De nouvelles choses sont nécessaires dans la franchise Star Wars. Regarde juste quoi The Mandalorian a été en mesure d’accomplir. Mais cela ne signifie pas que Lucasfilm doit tourner le dos au passé. Surtout quand il s’agit de jeux vidéo. Contrairement à toute autre forme de média, les jeux vidéo offrent une interaction et un niveau de connectivité personnelle tout simplement introuvable ailleurs. Une grande partie de cela peut être alimentée par la nostalgie. S’il y a un moteur de nostalgie plus efficace dans le paysage de la culture pop que Guerres des étoiles, J’aurais du mal à le nommer. Cela étant, il semblerait prudent que Lucasfilm ne se contente pas de rééditer, mais de remasteriser et de mettre à jour certains de ces jeux classiques pour les fans actuels et anciens afin qu’ils puissent en profiter de la meilleure façon possible.

On peut continuer encore et encore quand il s’agit de favoris personnels, mais des jeux comme Commando de la République, l’original Battlefront série, le Escadron de voleurs jeux (notamment avec le film de Patty Jenkins en route) et, tout en haut de la liste, le Chevaliers de l’ancienne République jeux, semblent être des paris sûrs. Certes, Lucasfilm a déjà porté des jeux comme Paria Jedi et Épisode I Racer au commutateur un peu récemment. Mais ce n’étaient pas des remasters complets. Aussi amusant que cela puisse être pour les fans à revisiter, ces jeux se sentent de leur temps. Mais les histoires, le gameplay et le noyau de ceux-ci et plus Guerres des étoiles les jeux vidéo demandent pratiquement un autre coup à l’ère moderne.

Ce n’est pas simplement un fan qui demande quelque chose par désir égoïste. Oui, j’adorerais crier après mes amis en jouant à Galactic Conquest dans Battlefront encore une fois. Mais Disney est tout au sujet de gagner de l’argent. Et ne vous y trompez pas, il y a de l’argent à gagner ici. Re-masteriser / refaire des jeux n’est pas bon marché. Mais ce n’est pas non plus une construction à partir de zéro. Lorsqu’il est fait correctement, il peut également s’avérer extrêmement rentable. Regardez ce qui s’est passé avec le récent Final Fantasy VII refaire ou le Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 re-master. Patineur professionnel vendu à plus d’un million d’exemplaires en deux semaines. Final Fantasy VII ont encore mieux performé, avec plus de 3,5 millions d’exemplaires trois jours.

Accordé, Guerres des étoiles est une bête radicalement différente. Mais le principe est le même. Prenez le jeu qui a fonctionné, conservez les éléments qui ont fonctionné, mettez-le à jour en fonction des consoles modernes et des sensibilités des joueurs. Boom, succès. Oui, c’est un peu une simplification excessive, mais cela a fonctionné maintes et maintes fois. Capcom voit actuellement un nombre énorme de remakes de sa série de jeux Resident Evil. Lucasfilm peut capitaliser de la même manière avec Guerres des étoiles.

Le plus grand obstacle à franchir est peut-être le Guerres des étoiles canon. Lucasfilm a réinitialisé le canon en 2012 après l’achat de Disney. Tout compte maintenant. Romans, jeux, bandes dessinées, émissions de télévision. Tout cela fait partie de l’accord. Certains de ces jeux plus anciens ne rentreraient probablement pas dans le canon actuellement établi. Mais il existe certainement des moyens de contourner ce problème. Et si c’est le plus gros problème qui empêche de rendre les fans très heureux, sans parler de gagner beaucoup d’argent, il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas être fait. Votre déménagement, Disney.

Sujets: Star Wars, Jeux vidéo

