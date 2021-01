Cherry Shoot a fait perdre à Tom Holland 30 livres qu’il devait récupérer rapidement

Tom Holland a perdu beaucoup de poids pour Cerise et a dû tout récupérer. De plus, la co-star néerlandaise Ciara Bravo devait faire de même. Les frères Russo ont finalement révélé les premières images du film très attendu plus tôt cette semaine, taquinant ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Même avant la sortie des premières images, les chuchotements d’une nomination aux Oscars pour la Hollande se répandaient dans l’industrie du divertissement.

Dans une nouvelle interview, les frères Russo ont parlé de Cerise et leur processus qu’ils ont suivi pour faire le film. Le duo de réalisateurs voulait s’assurer que les changements de ton du film étaient évidents, ils ont donc utilisé différents filtres et techniques de tournage pour rendre cela apparent. Cependant, les acteurs avaient également un rôle physique énorme à jouer lors de la diffusion de l’histoire. Joe Russo dit: « Holland s’est vraiment déchiré pour le rôle. Il a perdu 30 livres, il l’a récupéré. Nous sommes sur un programme de cinéma indépendant ici – il n’a pas vraiment eu beaucoup de temps pour faire ces choses. »

30 livres, c’est beaucoup de poids, en particulier pour Tom Holland, qui décrit également Peter Parker dans le courant Homme araignée franchise pour Sony et Marvel Studios. L’acteur tourne actuellement Spider-Man 3 à Atlanta. La co-star des Pays-Bas, Ciara Bravo, a également subi une transformation physique pour Cerise, que Joe Russo a détaillé. Vous pouvez lire ce que Russo avait à dire sur l’élément physique du film ci-dessous.

« Ils se sont déchiquetés physiquement et émotionnellement pour ça. Je veux juste parler de ça, tu sais, Tom a perdu presque un quart de son poids corporel. Je sais que Ciara a perdu beaucoup de poids, et tu sais ce que c’est quand tu fais ça. pendant un certain temps, et vous vivez avec ça tous les jours. Vous vous affamez et vous devez aller travailler et gérer ces scènes émotionnellement chargées. Ces deux-là se sont vraiment déchirés. Félicitations à vous les gars, parce que vous avez couché vous-même nu, vous vous êtes mis à rude épreuve pour ces performances, pour en tirer le plus d’authenticité possible.C’est l’une des performances les plus impressionnantes auxquelles nous ayons jamais participé. Et cela a eu un coût physique réel pour les deux leur. »

Les frères Russo sont incroyablement fiers de leur jeune casting qui a pu apporter Nico Walker Cerise au grand écran. L’histoire de Walker est à la base du film, qui est vaguement basé sur son expérience de vie réelle d’un vétéran souffrant d’un SSPT grave qui se retrouve avec une dépendance extrême aux opioïdes. Walker, comme Cherry, s’est retrouvé à voler des banques pour soutenir sa consommation de drogue, ce qui l’a finalement conduit en prison.

Nico Walker a en fait négocié les droits de tournage pour Cerise avec les frères Russo alors qu’il était toujours derrière les barreaux. Cerise, comme presque tous les films sortis depuis la pandémie, sortira dans les salles et en streaming dès sa sortie. Il sortira en salles le 26 février et sera disponible sur AppleTV + peu après le 12 mars. CinemaBlend a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de la perte de poids de Tom Holland et Ciara Bravo pour Cerise.

Sujets: Cherry, Apple TV +, Streaming