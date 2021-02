Cherry Review: Tom Holland et les frères Russo livrent un compte rendu dévastateur de la dépendance

Les réalisateurs Anthony et Joe Russo s’éloignent des superproductions de genre pour livrer une descente brûlante et ultra-stylisée vers la toxicomanie et la criminalité. cerise est l’adaptation cinématographique du roman semi-autobiographique de Nico Walker. Il suit un protagoniste sans nom à travers un amour inébranlable, la guerre et une myriade de mauvaises décisions. Les stars Tom Holland et Ciara Bravo prennent le relais de la romance à l’héroïne de Dope Sick Love et Requiem pour un rêve. Leur voyage dans la dépravation frappe avec une attaque visuelle et auditive. Le film déborde parfois. cerise ne tire aucun coup de poing pendant deux heures et vingt minutes.

cerise est raconté en chapitres séparés par un filtre rouge sang. Le film débute par «l’épilogue» en 2007 à Cleveland, Ohio. Un homme (Tom Holland) marche à contrecœur vers une voiture noire inquiétante. Il raconte une histoire, à travers la narration et s’adressant directement à la caméra, qui a commencé cinq ans plus tôt à l’université. Il remarque Emily (Ciara Bravo) dans un cours d’anglais et est instantanément frappé par sa beauté. Elle le voit le fixer, puis fait une introduction fougueuse. Il a déjà une petite amie du lycée, mais n’arrête pas de penser à Emily.

Leur relation est intense. Il décide de s’enrôler dans l’armée comme infirmier au début de la guerre en Irak. L’expérience est brutale et horrible. Son service dans le « Triangle de la Mort » change sa personnalité. Il revient à Emily avec un trouble de stress post-traumatique débilitant (SSPT). Elle a du mal à l’aider alors qu’il devient incontrôlable. Les opioïdes deviennent leur calme dans la tempête. Ce qui commence comme Xanax et Oxycontin conduit rapidement à la dépendance à l’héroïne. Ils se transforment en junkies dépravés prêts à tout pour le prochain correctif.

Anthony Russo et Joe Russo (Capitaine Amérique et Avengers franchises) utilisent plusieurs angles de caméra, un éclairage complexe et des astuces de montage dans un premier acte frénétique et axé sur les rêves de fièvre. Il y a des scènes coupées, des images figées et des changements de rapport hauteur / largeur lorsque le narrateur rencontre Emily et se prépare pour la guerre. Il se passe tellement de choses à l’écran que je me suis demandé si le film pouvait suivre ce rythme presque déroutant. Heureusement, tout ralentit et est plus prononcé à partir de l’Irak. La guerre est impitoyable et sanglante comme l’enfer. cerise conserve une perspective ciblée alors que les personnages se plongent dans le mode de vie de l’héroïne. Leur amour lumineux est désormais perçu comme sombre et angoissant. cerise exécute la gamme cinématographique. Je ne doute pas que les étudiants en cinéma disséqueront cerise pour les années à venir.

Tom Holland continue d’être audacieux dans ses rôles en dehors de la Homme araignée et les films Marvel Studios. Il a montré une gamme significative dans Le diable tout le temps, mais est révélatrice ici. Le tour de Holland en tant que vétéran toxicomane est déchirant. Ses scènes de cuisine et d’injection d’héroïne avec Ciara Bravo sont laides et sans compromis. Les jeunes acteurs sont tout à fait crédibles comme des junkies gaspillés. Félicitations aux Russo Brothers, qui ont joué un rôle déterminant dans le casting de Holland comme Homme araignée, pour lui avoir donné l’opportunité de jouer un personnage aussi risqué. Le film dépend de sa performance, pas des cloches et des sifflets.

cerise peut être difficile à regarder. Le style de cinéma agressif et la longue durée d’exécution s’épuisent à mi-parcours. Les Russo Brothers lèvent intelligemment leurs pieds sur le gaz à ce point critique. Ils permettent à la salle de respiration du casting de montrer la terrible vérité de la dépendance. Les scènes de retrait sont dérangeantes. Un peu comme Requiem pour un rêve, l’extase de planer plonge rapidement dans un cauchemar.

Les frères Russo braquent les projecteurs sur l’épidémie d’opioïdes et le traitement insensible des anciens combattants. Ils racontent également une histoire d’amour douce-amère. cerise est une entreprise audacieuse de deux des réalisateurs les plus titrés d’Hollywood. Ce n’est certainement pas pour tout le monde dans leur énorme base de fans. cerise a des scènes extrêmement graphiques de consommation de drogue et de violence de combat. Les enfants doivent éviter cette sortie avec Tom Holland. cerise est une production d’AGBO et de Hideaway Entertainment. Il sortira en salles le 26 février, suivi d’un début en streaming le 12 mars sur Apple TV +.

