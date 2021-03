Cherry: la performance de Tom Holland est la seule chose à l’abri des critiques

cerise a été créée ce vendredi sur l’écran de Apple TV sous une énorme attente de rejoindre nul autre que Tom Holland avec le Frères Russo. La bande a frappé l’écran avec une grande affiche, mais les premiers avis sont plus que défavorables. La transformation de l’acteur pour le rôle se situe entre les quelques éléments qui ressortent d’un film qui tente de montrer le stress post-traumatique de la guerre. Pourquoi as-tu déçu?

« Cherry est un médecin militaire qui revient de la guerre et souffre d’un trouble de stress post-traumatique. En raison de sa situation financière et psychologique, Cherry devient un voleur », est le synopsis officiel de ce film qui dure 141 minutes et présente également les performances de Ciara Bravo, Jack Reynor, Jeffrey Wahlberg, Kyle Harvey, Forrest Goodluck et Michael Gandolfini.







Le projet a démarré en 2018, quand Anthony et Joe Russo ont acheté les droits du roman Cherry écrit par Nico Walker la même année. En mars 2019, les réalisateurs ont obtenu le rôle principal de Hollande avec qui ils avaient coïncidé en Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Endgame.

La figure de l’acteur de 24 ans a joué un rôle clé dans la promotion du film et selon un sondage Spoiler, 75% ne le verront que pour lui. Ses fans ne seront pas déçus car son travail est le clou du long métrage. L’artiste doit avoir perdu 12 kilos pour jouer un personnage très différent de ceux qu’il avait fait. Il s’est avéré que c’était un super-héros à un héroïnomane et un voleur grâce à son énorme talent.

En revanche, les critiques du reste du film étaient à l’opposé. Pour la variété, en cerise « il n’y a pas un moment qui soit agréable », La Nation de l’Argentine a estimé que « C’est une anthologie du banal déguisé en grand film », The Hollywood Reporter a noté que les réalisateurs « se saouler » de son propre style, EW a réclamé les feuilles de fin « un sentiment exagéré et aucune performance » et enfin Espinof a résumé que « il reste dans le no man’s land malgré un Tom Holland inspiré ».

De plus, les qualificatifs étaient dans le même ton et ont donné des notes basses. IMDB a décerné un 6,3 sur 10, Rotten Tomatoes était encore plus difficile avec un 38% d’approbation et Metacritic lui a donné un Score 6,5.