Cherry First Look a un Tom Holland choqué par la coquille qui vole des banques

Tom Holland est presque méconnaissable en tant que Nico dans certaines scènes du prochain film d’après-guerre Cerise. Avengers: Fin de partie les réalisateurs, les Russo Brothers, sont à l’origine du drame à venir, et ils savaient qu’ils devaient avoir Holland dans le rôle principal. Le duo de réalisateurs voulait puiser dans le charisme du jeune acteur et l’amener dans des eaux inexplorées et sombres pour garder le public investi émotionnellement dans leur histoire, basée sur le roman de Nico Walker. “Nous le considérons comme un film épique, et c’est vraiment le parcours de vie d’une personne”, a déclaré Anthony Russo. “Mais il y a un peu une double personnalité entre cette étude de personnage et un cycle de vie épique.”

Cerise ouvrira dans certains cinémas le 26 février avant d’être diffusé sur Apple TV + en mars. Nous avons vu quelques images du tournage du film, mettant en évidence le look militaire de Tom Holland, mais les images nouvellement publiées montrent un côté complètement différent de l’acteur. Tom Holland joue Nico Walker, qui rentre d’Irak avec un SSPT sévère, qui se transforme plus tard en une dépendance aux opioïdes. Anthony Russo avait ceci à dire à propos de l’histoire.

“Il parcourt une grande distance sur une période de 15 ans. Le film est divisé en six chapitres qui reflètent ces différentes périodes, et chacun a un ton différent. Il est tourné avec des objectifs différents, une conception de production différente. L’un a un réalisme magique. Un autre Un chapitre est absurde. Un autre est l’horreur … Il y a un peu de gonzo dedans. Il est brut dans son ton. C’est un personnage en crise existentielle. “

Selon Joe Russo, le livre de Nico Walker “était très, très conscient de lui-même, se dépréciant et se détestait.” Walker a écrit Cerise tout en purgeant une peine de prison sur une période de 7 ans, injectant une grande partie de sa vie personnelle dans les pages. Comme les frères Russo, Walker est de Cleveland et le duo de réalisateurs a trouvé beaucoup de similitudes entre leurs histoires respectives.

«Nous sommes de Cleveland et Nico de Cleveland. Fait intéressant, nous connaissons beaucoup de personnes impliquées dans le livre», a ajouté Joe. “Je pense qu’il a des noms et des personnalités fictifs. Mais j’ai travaillé dans le même restaurant dans lequel Nico travaillait, à 10 ans d’intervalle. Donc, il a eu une éducation très similaire à nous.

Quant à embarquer Tom Holland pour Cherry, c’était une évidence pour les Russo Brothers. “Quand Tom est entré dans la pièce … quoi, il y a six ans? Il était plus jeune, brut. Son charisme nous a juste époustouflés. Il y avait un charme sans effort pour lui,” dit Anthony. “En tant qu’acteur, c’est très difficile à reproduire. Il est tellement sympathique. Nous savions pour cette partie que nous allions avoir besoin de quelqu’un du charisme de Tom pour empêcher le public de se fermer pendant les parties les plus sombres du film.” Il y a beaucoup d’obscurité dans Cerise, et les fans de Marvel Cinematic Universe vont voir un aspect complètement différent du jeu des Hollandais. Joe Russo avait ceci à dire à propos de l’histoire globale.

“C’est un film qui est censé définir l’expérience du SSPT, l’expérience d’être accro aux opioïdes. Et la mission du film est de générer de l’empathie, pas de générer du mépris, pas d’inculper. Il était essentiel que vous sympathisiez avec sa lutte et son parcours parce que beaucoup de gens vivent cela, et ils vivent une expérience très humaine. Je pense que l’empathie est incroyablement rare en ce moment dans le monde. Et c’est une tragédie. “

En plus de Tom Holland, Cerise met également en vedette Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey et Thomas Lennon. Pour les téléspectateurs qui souhaitent avoir une idée plus précise de l’histoire de Nico Walker, le roman Cherry a été publié en 2018 et est maintenant disponible à l’achat. Les nouvelles images de Tom Holland nous viennent de Vanity Fair.

Sujets: Cherry