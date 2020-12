Cherry de Tom Holland arrive dans les salles de cinéma en février avant les débuts d’Apple TV +

Cerise ouvrira dans les salles au début de l’année prochaine avant d’être diffusé sur Apple TV +. Le film sera présenté en première dans certaines salles le 26 février 2021, puis dans le monde entier sur Apple TV + le vendredi 12 mars 2021. Les frères Russo ont retrouvé Tom Holland pour le drame, et ils ont été vraiment impressionnés par ce que le jeune acteur a apporté au table cette fois-ci. Ce n’est certainement pas un rôle de Peter Parker.

Cerise suit le voyage sauvage d’un jeune homme privé de ses droits de l’Ohio qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré du roman best-seller du même nom, Cerise fonctionnalités Tom Holland dans le rôle titre d’un personnage déséquilibré qui passe de l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin de l’armée et n’est ancré que par son seul véritable amour, Emily (Ciara Bravo).

Lorsque Cherry rentre à la maison en héros de guerre, il combat les démons du SSPT non diagnostiqué et s’envole dans la toxicomanie, s’entourant d’une ménagerie de marginaux dépravés. Épuisant ses finances, Cherry se tourne vers le braquage de banque pour financer sa dépendance, brisant sa relation avec Emily en cours de route. Présenté à l’écran de façon audacieuse et granuleuse par les réalisateurs visionnaires Anthony et Joe Russo, Cerise est une histoire sombre et humoristique de passage à l’âge adulte d’un homme en quête universelle d’un but et d’un lien humain.

Anthony Russo pense que les fans de Marvel Cinematic Universe vont voir une toute nouvelle facette de Tom Holland dans Cerise. « Tom est une personne gentille. Il l’est, mais il ne se laisse pas piéger par ça. C’est un chercheur, c’est un artiste, il cherche toujours, court après des choses compliquées dans la vie », a déclaré Anthony. « C’est un jeune acteur, n’est-ce pas? Nous ne l’avons pas vu faire grand chose jusqu’à présent. C’est définitivement quelque chose qu’il a eu en lui tout le temps. Nous n’avons tout simplement pas encore pu le voir. » Même à partir des premières images du film, nous pouvons voir que Holland s’est enfoncé dans le terrier du lapin pour bien représenter Cherry sur grand écran.

Anthony Russo a continué à féliciter Tom Holland pour sa performance en Cerise«Joe et moi-même avons été surpris de voir à quel point il était profondément engagé dans toutes les facettes de ce personnage», a-t-il déclaré. « Les côtés les plus sombres et les plus difficiles de ce personnage, il les a vraiment embrassés et leur a couru dessus et a essayé de leur donner la vie en lui-même d’une manière que peu de gens pourraient réussir. » En plus de Tom Holland et Ciara Bravo, Cerise met également en vedette Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck et Michael Gandolfini. Si vous ne disposez pas déjà du service de streaming, vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel d’Apple et commencer avec un essai gratuit d’Apple TV + avant la date de sortie du 12 mars.

Sujets: Cherry, Streaming, Apple TV +, Salles de cinéma