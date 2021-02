Cherry a appris à Tom Holland à ne pas traiter la dépendance comme une infraction pénale

Après des débuts très réussis dans le MCU, Tom Holland a jeté son dévolu sur des rôles dramatiques percutants, d’Antonio Campos. Le diable tout le temps au prochain cerise, qui raconte l’histoire d’un ancien combattant qui rentre chez lui souffrant du SSPT et mène une vie de crime pour soutenir sa dépendance aux opioïdes. Dans une interview avec Esquire, Holland a révélé que ses expériences en faisant cerise lui a appris des choses importantes sur ce qui ne va pas dans l’attitude de la société envers la toxicomanie.

« Je pense que le premier obstacle [to dealing with the opioid addiction crisis] serait de cesser de traiter les toxicomanes comme des criminels. Les gens peuvent être dépendants de substances pour diverses raisons, et c’est une chose tragique quand cela se produit. Et oui, cette personne a commis une erreur en prenant de l’héroïne. Mais la plupart du temps, surtout ici en Amérique, quelqu’un ira chez un médecin – et un médecin est censé être la personne qui vous met en sécurité et vous rend en bonne santé – et dit: « Je souffre vraiment du SSPT » ou « J’ai vraiment mal au dos »ou« j’ai vraiment du mal; Je ne peux pas dormir la nuit. [People with substance-use disorder should be] traités et aidés … Et je pense que les entreprises qui vendent de la drogue aux personnes qui souffrent devraient être tenues pour responsables de leurs actes », a déclaré Tom Holland.

cerise est un projet passionné pour Holland, qui a perdu vingt-huit livres et a subi un changement radical de look afin de bien dépeindre le personnage titulaire. Le film est également un projet passionné pour Joe et Anthony Russo, qui produisent et réalisent le long métrage, basé sur un roman biographique de Nico Walker. Dans une interview précédente, Anthony Russo avait expliqué pourquoi le roman avait frappé particulièrement près de chez eux pour eux, car il parle du mauvais état de la gestion des addictions à Cleveland.

« cerise était différent en ce sens que [upcoming thriller] Mossoul ne pouvait pas être plus loin de l’endroit personnel où nous avons grandi et cerise ne pouvait pas en être plus proche. Je pense que c’est ce qui nous a vraiment poussé à Cherry: Nous sommes de Cleveland, le roman se déroule à Cleveland, il est très spécifique sur beaucoup d’expériences et de personnes dont nous étions proches. Pas dans le sens où nous connaissions les gens du livre mais ces types qui nous semblent très familiers. Et franchement, le fait qu’il traitait de la crise des opioïdes était très important pour nous, nous connaissons beaucoup de gens qui en ont été touchés – ce domaine est en quelque sorte le point zéro de la crise des opioïdes – et cela semblait très important. opportun et important. «

De toute évidence, les administrateurs et les dirigeants de cerise avait tout mis en œuvre pour rendre le film authentique et percutant. La réponse à la bande-annonce du film a été très positive, et il semble que le projet sera un autre slam dunk pour le partenariat créatif Hollande-Russo après leurs précédentes collaborations dans le MCU.

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Étoiles cerises Tom Holland. Le film devrait arriver sur Apple TV + en 2021. Lire l’intégralité de l’interview de Tom Holland chez Esquire.

