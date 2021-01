Cheri Oteri ravive l’impression de Barbara Walters pour l’émission spéciale du Nouvel An de CNN

Deux décennies après avoir quitté Saturday Night Live, Cheri Oteri a remplacé Barbara Walters pour une apparition spéciale sur CNN Réveillon du Nouvel An en direct 2020 spécial. Cette année, la spéciale a de nouveau été co-animée par Andy Cohen et Anderson Cooper en direct de Times Square. Peu avant 21 heures, Cohen a annoncé qu’un invité spécial «rayonnait» pour les rejoindre depuis Los Angeles, et en tant que Walters, Oteri est apparu comme par magie dans le cadre Star Trek-style pour faire exactement cela.

« Oh, Andrew, Anderson, encore une fois, ce fut un plaisir pour vous de m’avoir dans votre spéciale de réveillon du Nouvel An pour piétons et alcoolisée pendant l’apocalypse que nous appelons 20/20, « Oteri’s Barbara Walters dit. Il ressort clairement de leurs réactions que Cohen et Cooper sont de grands fans de l’impression, car tous deux ont du mal à contenir leur rire tout au long du segment.

Au cours de la fausse interview, Walters accepte une coupe de champagne, admettant qu’elle est devenue une buveuse régulière depuis sa mise en quarantaine avec sa fille maussade, Jacquie. Apparemment sous l’influence, Walters révèle également les autres choses qu’elle fait pour s’amuser en solo pour se divertir pendant la pandémie.

« Je vais aller sur le Cameo et souhaiter à de parfaits inconnus un joyeux anniversaire au prix le plus bas de 600 € la pop », dit Walters. «Quand l’heure du coucher est difficile, mon bruit blanc est en train de pirater les caméras de la nounou de vos deux fils pour espionner la danse de bébé Benjamin dans le berceau de danse Studio 54, et l’insistance de Wyatt à enlever son pantalon.

Avant de partir, Walters ajoute: « Maintenant, j’ai peur de devoir réduire mon temps d’exposition avec vous deux, car je suis considéré à haut risque – ou, à ce stade, juste élevé. Puisque nous sommes toujours dans le partie de la maison du saint enfer que nous appelons 20/20. «

Pendant son mandat sur SNL, Cheri Oteri a été l’un des interprètes les plus amusants et les plus mémorables du spectacle. L’un de ses croquis récurrents les plus populaires impliquait de jouer Arianna, membre des Spartan Cheerleaders, aux côtés de Will Ferrell dans le rôle de Craig. Le concept est que le duo a formé son propre duo de cheerleading après avoir échoué à faire partie de l’équipe officielle. Avec Barbara Walters, Oteri a également réalisé de nombreuses impressions sur SNL, qui comprenait également Cyndi Lauper, Debbie Reynolds, Alanis Morissette, Katie Couric, Jennifer Lopez et Ross Perot.

Dans les années depuis mon départ SNL, Oteri a eu des rôles dans des films comme Film d’horeur, Dumb and Dumberer: Quand Harry rencontre Lloyd}, Shrek le troisième, et Les adultes 2. Elle a également repris des rôles récurrents dans des émissions de télévision comme Asseyez-vous, fermez-vous, Mes parrains sont magiques, Chiot Chien Pals, et Ceux qui ne peuvent pas. Plus récemment, elle a prêté sa voix à la série animée Disney Channel Verts de grande ville et est apparu dans le film exclusif Redbox de Bob Saget Benjamin.

Un regard sur la section des commentaires de la vidéo montre de nombreux SNL les fans sont ravis de voir Oteri revenir dans le rôle, recueillant les éloges unanimes de presque tous les commentateurs. Comme le dit un fan, « elle l’a TOUJOURS! » La vidéo d’Oteri retournant à son rôle de Barbara Walters a été publiée par CNN sur YouTube.

Sujets: Saturday Night Live