Cherchez les figurines Eternals de la marque Hasbro

Avec l’arrivée du film Eternals, Hasbro lance sa propre collection de figurines dans laquelle on retrouve nombre de ses protagonistes.

Ikaris, Makkari, Sersi, Phastos, Kingo, Druig et le grand Kro (j’aime beaucoup les méchants) font une apparition dans Eternals, mais on peut aussi les retrouver au format figurine articulée de Hasbro Fans et de la série Marvel Legends. . Des actrices comme Salma Hayek et Angelina Jolie ont leurs figurines dans la collection Hasbro, car leurs personnages Thena et Ajak sont également présents.

Comme vous pouvez le voir sur les images de cet article, cette série de figurines Eternals qui arrivent en Espagne depuis Hasbro sont entièrement articulées, donc si vous les attrapez, vous pouvez les mettre dans la position que vous aimez le plus. De plus, tous apportent des accessoires et des armes pour que vous puissiez recréer les combats et les batailles que vivent les Eternals contre le méchant Kro. C’est d’ailleurs la première fois que ce « mauvais salaud » apparaît dans un film de l’univers Marvel. Kro aura également un chiffre premium surdimensionné que vous pouvez voir ci-dessous.

Les figurines Eternals sont vendues séparément et peuvent être achetées maintenant. Ils sont disponibles dans les magasins en Espagne depuis le 1er octobre dernier. Qu’est-ce que tu attends? Au cas où vous seriez intéressé, Hasbro possède de nombreuses collections d’autres grandes sagas telles que Star Wars, Spider-Man, The Avengers et plus encore. Voici leur site internet.