Chercher! L’éclipse lunaire de la Super Flower Blood Moon arrive le 26 mai

Quatre éclipses se produiront cette année, deux de la lune et deux du soleil. Le premier aura lieu aux petites heures du mercredi (26 mai) lorsque le pleine lune devient complètement immergé dans l’ombre sombre de la Terre, produisant la première éclipse lunaire totale depuis janvier 2019.

Malheureusement, ceux qui vivent dans le tiers est des États-Unis verront peu ou rien de cet événement, car lorsque le spectacle visuel commencera à démarrer, la lune approchera de son réglage ou aura déjà pris. Ceux qui vivent dans les États du centre et surtout de l’extrême ouest ont l’avantage de voir au moins la première moitié de l’éclipse, sinon la majeure partie, avant le coucher de la lune. Le long d’une tranche de la côte pacifique américaine, ainsi que des parties sud et ouest de l’Alaska et de tout Hawaï, la phase ombrale de l’éclipse sera visible du début à la fin.

Pour éclipse lunaire de ce mois , la lune sera complètement dans l’ombre sombre de la Terre pendant une durée incroyablement courte: 14 minutes et 31 secondes. La lune glissera à travers la partie la plus septentrionale de l’ombre.

Super Flower Blood Moon 2021: Quand et comment voir l’éclipse lunaire de la supermoon

L’éclipse de « Super Blood Wolf Moon » du 20 au 21 janvier 2019, capturée à mi-chemin par Imelda Joson et Edwin Aguirre de la banlieue de Boston. (Crédit d’image: Imelda Joson / Edwin Aguirre)

La fraction du disque lunaire immergé dans l’ombre est décrite par la « magnitude géométrique » à mi-totalité, qui pour cette éclipse sera de 1,0095 diamètres de la lune . Il s’agit de la distance entre la branche de la lune la plus proche du centre de l’ombre à travers la lune et le bord de l’ombre. En d’autres termes, le membre nord de la lune sera niché à seulement 32 kilomètres à l’intérieur de l’ombre au moment de la plus grande éclipse, qui se produit à 11 h 18 GMT. Cela signifie également que la totalité sera probablement relativement lumineuse, car le membre supérieur de la lune sera le plus proche du bord extérieur de l’ombre sombre de la Terre.

Ci-dessous nous vous proposons un calendrier des principales étapes de la éclipse lunaire pour cinq fuseaux horaires. NA (« Not Available ») fait référence au moment où la lune s’est couchée et que cette étape particulière n’est pas visible. Depuis Hawaï, les premières étapes de l’éclipse se produisent avant minuit, mardi soir (25 mai).

Éclipses lunaires: que sont-elles, et quand est la prochaine?

Horaires des étapes de l’éclipse lunaire totale du 26 mai 2021 Fuseau horaire: EDT CDT MDT PDT HDT Lune entre dans la pénombre 4 h 47 03h47 02h47 1h47 du matin 22h47 La lune entre dans l’ombre 5 h 44 4 h 44 03h44 02h44 23h44 L’éclipse totale commence N / A 6h11 5 h 11 4 h 11 1h11 du matin Milieu de l’éclipse N / A 6h18 5h18 4h18 1h18 du matin L’éclipse totale se termine N / A 6h25 5 h 25 4 h 25 1h25 du matin Lune laisse l’ombre N / A N / A N / A 5 h 52 2 h 52 Lune laisse la pénombre N / A N / A N / A N / A 03h49

Être grand et proche est un inconvénient!

De nombreux sites en ligne jouent sur le fait que cette pleine lune sera également un « super lune « – c’est-à-dire une pleine lune qui coïncide plus ou moins avec son arrivée au périgée (point le plus proche) de son orbite autour de la Terre. La lune arrivera au périgée à 0155 GMT le 26 mai et tournera officiellement à 9 heures et 19 minutes. À ce moment-là, sa distance de la Terre sera de 357 474 km, ce qui donnera la plus grande pleine lune en taille apparente en 2021 – environ 7,7% plus grande que la normale.

Cependant, sachez qu’une telle situation finit en réalité par raccourcir la durée de la totalité. Pour les éclipses lunaires qui se produisent à la fin du printemps et au début de l’été, le diamètre de l’ombre ombrale sombre de la Terre est environ 12% plus petit que celui de la fin de l’automne et du début de l’hiver. Ainsi, une lune plus grande que la normale transitant par une ombre ombrale plus petite que la normale finira par être totalement éclipsée pendant une période plus courte. De plus, lorsqu’elle est proche du périgée, la lune se déplace un peu plus vite que la normale, ce qui raccourcit encore le temps qu’elle passera complètement immergée dans l’ombre de la Terre.

Ces deux facteurs, combinés au fait que la lune effleure à peine juste dans la partie la plus septentrionale de l’ombre, sont les principales raisons pour lesquelles cette éclipse – ballyhooed par beaucoup en raison de la grande taille apparente de la lune – aura une durée de totalité si courte. .

En rapport: À quoi ressemble la « supermoon » (infographie)

Un étrange coucher de lune

Une observation intéressante à essayer est d’essayer de voir simultanément la lune se couchant partiellement éclipsée et le soleil levant. Alors qu’un tel alignement soleil-terre-lune semblerait rendre cette observation impossible, rappelez-vous que les images du soleil et de la lune sont apparemment « soulevées » au-dessus de l’horizon, grâce à la réfraction par l’atmosphère terrestre . Cela nous permet de voir la lune pendant plusieurs minutes supplémentaires après son coucher et le soleil pendant plusieurs minutes supplémentaires avant qu’il ne se lève réellement.

Les observateurs du centre et de l’est des États-Unis et du Canada devraient prêter une attention particulière à la pleine lune au ou peu de temps avant le lever du soleil tôt mercredi matin, car comme nous l’avons noté plus tôt pour cette partie du pays, l’éclipse ne fera que commencer lorsque la lune se couchera. , mettant un terme brutal à ce petit drame louche. Pour les Nord-Américains, plus vous allez à l’ouest, meilleure est la vue; comme le soleil se lève à l’est-nord-est, la lune descendra de l’autre côté du ciel à l’ouest-sud-ouest.

La lune semblera toujours « pleine » alors qu’elle se couche pour les parties est de New York et de Pennsylvanie ainsi que pour tout le New Jersey, bien que des observateurs aux yeux perçants puissent détecter une faible « tache » pénombre sur la gauche de la lune. limbe si leur horizon ouest-sud-ouest est exempt de brume. Pour certains, il pourrait sembler que le célèbre «homme dans la lune» a une ecchymose sur le côté gauche de son visage au-dessus de son menton.

En rapport: Regardez un météore frapper la lune de sang dans cette vidéo d’éclipse lunaire!

Prendre une bouchée!

Du centre-ouest de l’État de New York en passant par le centre-est de la Pennsylvanie et la péninsule de Delmarva, le début des étapes partielles coïncide étroitement avec le coucher de la lune; vous remarquerez peut-être une petite « morsure » prise hors de la lune vers la position 9 heures sur le disque de la lune.

Pour les Grands Lacs et la vallée de l’Ohio à travers les Carolines, environ un quart à la moitié de la lune se couchant sera déjà immergée dans l’ombre; l’ombre semblera ramper de gauche à droite sur la lune.

Avoir une part

À travers les Dakotas de l’est en direction du sud-est jusqu’au Missouri et en continuant vers la côte du golfe de l’Alabama / Floride, seule une tranche du côté droit de la lune sera visible lorsqu’elle descend sous l’horizon ouest-sud-ouest. Plus à l’ouest, la lune se couchera complètement immergée dans l’ombre de la Terre.

En fonction de la clarté de votre ciel, cependant, vous ne pourrez peut-être garder le rétrécissement de la lune que dans les 15 minutes environ du lever du soleil local, car le ciel crépusculaire de l’aube s’éclaircit rapidement. Pour qu’elle reste toujours visible, la lune devra également rester juste assez haut au-dessus de toute brume d’horizon basse.

Et gardez à l’esprit que cela ne vaut que pour le portion non éclipsée de la lune.

Total (avec difficulté)

La lune se couchera en éclipse totale sur un couloir d’environ 320 km qui englobera l’est du Montana, l’ouest du Dakota et traversera le centre du Kansas jusqu’à la côte du golfe du Texas et de la Louisiane.

En effet, si la lune est totalement éclipsée au coucher de la lune d’où vous vivez, vous devrez probablement scanner attentivement l’horizon ouest-sud-ouest avec jumelles afin de détecter éventuellement la lune, qui ressemblera quelque peu à une balle molle tachetée sombre, suie et étrangement éclairée.

Phase inhabituelle

À travers le nord et le centre des Rocheuses jusqu’au centre du Texas, l’émergence de la lune de l’ombre un peu plus tard sera le spectacle principal. La lune basse, partiellement éclipsée dans le crépuscule d’un bleu profond devrait offrir une grande variété de possibilités scéniques intéressantes pour ceux qui tentent une photographie accompagnée d’un point de repère à proximité au premier plan; ce sera un croissant de lune d’aspect particulier avec ses cuspides pointant vers le bas tout en descendant vers l’horizon ouest-sud-ouest.

Plus à l’ouest, à travers la région intermontagnarde, le désert du sud-ouest et le nord-ouest du Pacifique, la lune semblera être entaillée sur sa partie inférieure par l’ombre ombrale. Pour les endroits à l’ouest (à gauche) d’une ligne allant d’environ Lincoln City, Oregon à Los Angeles, la lune aura complètement quitté l’ombre avant le coucher de la lune.

Attractions à venir

La prochaine éclipse lunaire après celle de mercredi aura lieu le 19 novembre. Ce sera un autre événement tôt le matin, mais cette fois, il favorisera toute l’Amérique du Nord.

L’événement de novembre sera une éclipse «presque totale», avec plus de 97% du diamètre de la lune immergé dans l’ombre à la plus grande éclipse. L’année prochaine, dans la nuit du 15 au 16 mai, une autre éclipse totale aura lieu. Pour ceux qui vivent dans l’est des États-Unis, l’éclipse aura lieu pendant la nuit, tandis que dans l’extrême ouest, l’éclipse sera déjà en cours au fur et à mesure que la lune se lèvera.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine d’histoire naturelle, l’Almanach des fermiers et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.