Cher raconte sa dernière rencontre avec Tina Turner : Rires et confession !

Cher a révélé qu’elle s’était réunie avec Tina Turner peu de temps avant la mort de la star emblématique. Comment ces chiffres ont-ils dépensé lors de cette dernière réunion ?



©GettyCher et Tina

Tina Turner elle savait que sa maladie rénale était sur le point de mettre fin à ses jours, mais cela ne l’a pas empêchée de se réunir avec son bon ami cher peu de temps après le dénouement tragique dans lequel le chanteur de Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça Il est finalement décédé à l’âge de 83 ans, laissant un héritage important en tant que l’une des figures les plus importantes de la musique contemporaine grâce à une voix et une attitude inégalées.

cher a dit qu’il s’était entendu avec Tina Turner un jour avant la mort du Reine acide. Où? En Suisse, précisément le lieu choisi par la co-star de Mel Gibson dans Mad Max 3 pour vivre. Dans ce contexte, le chanteur de Croire dit qu’elle voulait rappeler à son amie que « personne au monde ne l’avait oubliée ». A cette dernière occasion, il la trouva calme et heureuse, malgré l’état avancé de son état.

La dernière rencontre de Cher et Tina Turner

« Je suis allé lui rendre visite parce que je pensais qu’elle avait besoin de consacrer du temps à notre amitié, pour qu’elle sache que personne au monde ne l’avait oubliée »manifesté cher dans le programme Le rythme avec Ari Melber sur la chaîne MSNBC. L’ami de Tina Turner Elle a dit qu’il y avait plusieurs personnes qui, tour à tour, ont accompagné la chanteuse dans ce moment difficile qu’elle traversait mais qui l’ont néanmoins rendue très heureuse quelques heures avant sa mort.

cher Dit que Tina Turner il avait une machine de dialyse à la maison en raison de l’état avancé de sa maladie rénale, bien qu’il lui ait également révélé dans le passé que « J’étais prêt à partir » parce que je ne voulais pas continuer à tolérer cette situation. Biensûr que Baignoire gagné l’admiration de cher qui tenait comment le chanteur de Mieux vaut être bon pour moi aurait pu perdre une bataille mais « Il s’est montré pour toutes les guerres ».

Un temps avant de mourir Tina Turner a profité d’un post sur Instagram pour dire à ses followers : « Mes reins sont victimes de ne pas avoir réalisé que mon hypertension aurait dû être traitée avec la médecine conventionnelle. Je me suis mis en grand danger en refusant d’affronter la réalité que j’ai besoin d’une pharmacothérapie quotidienne et à vie. J’ai cru trop longtemps que mon corps était un bastion intouchable et indestructible. ». Éloquent!

