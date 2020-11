Cher perdu dans un rôle principal

L’un des films d’Halloween les plus emblématiques de tous les temps est La famille Addams, sorti en 1991. Le film a conduit à un regain d’intérêt pour les personnages créés par l’artiste de bande dessinée Charles Addams et la série télévisée originale de David Levy, et il est considéré comme le film qui a lancé la carrière du réalisateur à succès Barry Sonnenfeld.

Avec un casting étoilé, une bande-son amusante et un design de production incroyable, La famille Addams reste un classique à ce jour. De nombreux fans ne peuvent imaginer aucune autre actrice jouant le rôle de Morticia Addams à l’exception d’Anjelica Huston – cependant, il y avait une autre star majeure en lice pour le rôle, qui aurait fait du lobbying pour décrocher le rôle.

‘La famille Addams’ est un film classique

Les personnages créés par Charles Addams existent depuis les années trente, devenant des incontournables des magazines et des journaux avant d’être immortalisés dans la série télévisée lancée dans les années soixante.

Le film de 1991 La famille Addams a été longtemps dans la fabrication, avec des réalisateurs tels que Tim Burton suggéré pour des fonctions de directeur. Le jeune réalisateur en herbe Barry Sonnenfeld a fini par diriger le film, et il n’a certainement pas déçu.

Sonnenfeld a créé un look et une sensation uniques au film, le faisant ressembler à un monde totalement autonome. Les fans se sont immédiatement tournés vers le film et c’est devenu un succès. Le casting incroyable d’acteurs talentueux a aidé le film à devenir une pièce de divertissement aussi populaire à ce jour.

« La famille Addams » a présenté un casting étoilé

Un casting étoilé a été présenté dans La famille Addams, de la jeune actrice (et future icône gothique) Christina Ricci dans le rôle de mercredi Addams à Raul Julia dans le suave, debonair Gomez Addams. L’icône de la télévision Christopher Lloyd a joué l’oncle Fester, le favori des fans, tandis que des acteurs tels que Dan Hedaya, Elizabeth Wilson et Carel Struycken ont complété le casting.

Cependant, l’actrice qui a fait la plus grande impression La famille Addams (ainsi que la suite, Les valeurs de la famille Addams) était Anjelica Huston. Huston, la fille du réalisateur emblématique John Huston, a travaillé comme mannequin dans ses jeunes années avant de faire la transition vers une carrière dans le cinéma.

Huston avait la hauteur et le look impressionnant pour vraiment rendre justice au personnage de Morticia Addams, et ses talents d’actrice ont contribué à donner vie à la mystérieuse matriarche effrayante de la famille Addams.

Cher était intéressé par le rôle de Morticia dans « La famille Addams »

Anjelica Huston a continué à reprendre son rôle de Morticia dans la suite, Les valeurs de la famille Addams. Bien qu’elle ait continué à travailler sur de nombreux autres projets de haut niveau et qu’elle ait également un CV impressionnant en tant que réalisatrice et productrice, il est probable que son héritage durable sera en tant que Morticia Addams, l’épouse bien-aimée de Gomez Addams.

Cependant, selon un rapport récent, il y avait une autre grande célébrité intéressée à s’attaquer au rôle de Morticia.

Comme les showrunners l’ont révélé via Cinema Blend, l’actrice et chanteuse Cher était très intéressée à jouer Morticia. Pourtant, Sonnenfeld, ainsi que d’autres créateurs impliqués dans le film, n’ont jamais vraiment voulu qu’Anjelica Huston pour le rôle. « Cher était intéressé, mais nous n’avons jamais envisagé personne d’autre », a déclaré le producteur Scott Rudin via EW.

Heureusement pour eux, Huston était un joueur dès le premier jour et a complètement embrassé le rôle de Morticia. «J’ai accepté presque immédiatement», a déclaré l’actrice en 1991. «Je connais les dessins animés de Charles Addams depuis que je suis toute petite. C’était un livre de salle de bain en Irlande, et nous avions l’habitude de le feuilleter. Leur vie n’était vraiment pas différente de la nôtre en grandissant.