Cher intente une action en justice fédérale contre la veuve de Sonny Bono pour les redevances de Sonny & Cher

Cher a déposé mercredi une poursuite potentiellement d’un million de dollars contre Mary Bono, veuve de l’ex-mari de la chanteuse Sonny Bono, l’accusant d’avoir retenu à tort des redevances sur des chansons comme « I Got You Babe » et « The Beat Goes On ».

Cher et Sonny Bono, qui formaient le duo pop des années 1960 et 1970 Sonny & Cher, se sont mariés de 1967 à 1975 avant de divorcer et d’accepter « un partage égal de leurs biens communs », qui comprenait une répartition égale des redevances musicales, selon au procès fédéral de Cher déposé à Los Angeles.

Cette division 50-50 s’est poursuivie même après la mort de Sonny Bono dans un accident de ski le 5 janvier 1998, a déclaré Cher.

Mais le mois dernier, Mary Bono, par l’intermédiaire du Bono Collection Trust, a déclaré à Cher qu’elle serait coupée des redevances sur les tubes de Sonny & Cher comme « I Got You Babe », « The Beat Goes On », « Baby Don’t Go », « Petit homme » et « Bang Bang ».

L' »avis de résiliation » a stupéfié Cher car elle « a été la propriétaire incontestée de ses cinquante pour cent de toutes les redevances de composition musicale et d’enregistrement », a déclaré le procès de l’artiste.

La plainte civile n’a pas nommé le montant exact recherché, disant seulement que Cher subit « des dommages et continuera à subir des dommages, d’un montant actuellement inconnu mais estimé à plus de 1 000 000 € ».

Les archives publiques montrent que Mary Bono vit dans le Colorado, et elle n’a pu être jointe pour commenter jeudi à aucun de ses numéros de téléphone répertoriés.

Sonny Bono a été maire de Palm Springs et avant de remporter les élections à la Chambre des représentants en 1994 et 1996.

Après la mort de Sonny Bono, Mary Bono a remporté une élection spéciale au siège de son défunt mari et l’a tenue jusqu’à ce qu’elle soit évincée en 2012.

