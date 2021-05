Cher fête ses 75 ans: comment s’est passée sa romance avec Tom Cruise?

Cherilyn Sarksian, ou mieux connu sous le nom de Cher, fête ses 75 ans ce 20 mai et le célèbre comme l’un des artistes les plus célèbres des États-Unis. Au cours de sa longue carrière, il s’est caractérisé par ses costumes excentriques, son influence à la télévision dans les années 60, son incursion dans divers genres musicaux et l’enregistrement de son nom dans les films. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur une petite étape de sa vie qui inclut Tom Cruise.

Dans les années 80, Cher et Cruise ont formé l’un des couples les plus emblématiques en peu de temps, plus précisément quand l’acteur venait de naître une star d’Hollywood. La grande curiosité parmi eux était comment ils se sont rencontrés et comment la connexion qui les a amenés à être ensemble pendant un an a commencé.

Dans une interview au magazine Événement, le chanteur a tout révélé: « Un groupe de personnes dyslexiques a été invité à la Maison Blanche, et Tom et moi sommes dyslexiques. Nous nous sommes rencontrés là-bas depuis longtemps et nous avons découvert qu’il y avait un lien entre nous. ». Comme nous l’avons mentionné, Ils n’étaient que de 1985 à 1986, mais des années plus tard, elle révélerait davantage cette intimité.

Lors d’une conférence sur l’émission de James Corden, elle a avoué que Cruise était l’un de ses cinq meilleurs amants de tous les temps, même s’il n’a pas voulu donner plus de détails par respect pour l’acteur de Mission Impossible, qui n’a pas fait trop de références à son passé, mais il a décrit cette affaire comme « très chaude ».

Récemment, quelques heures avant son anniversaire, Cher elle-même a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’Universal Pictures prépare un film biographique de sa vie, écrit par le célèbre scénariste Oscar Eric Roth. Il y a de nombreux chapitres de sa vie à adapter, mais ses fans espèrent sans aucun doute que quelque chose de sa relation avec Tom Cruise apparaîtra.