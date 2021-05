Cher fête ses 75 ans avec l’annonce de son biopic

Cabine de douche intégrale avec Baignoire DARIA en acrylique renforcé vitre gris foncé - L150 x P75 x H215 cm - 30 microjets et 6 gros jets

La cabine de douche baignoire DARIA est la solution compacte par excellence pour aménager un espace bien-être dans votre salle de bain. Facile à installer, elle vous procurera d'agréables moments de détente et de relaxation ! Ses + : Double fonction : baignoire jacuzzi et douche hydromassante 30 microjets de massage dans la douche 5+1 jets massants dans la baignoire Baignoire en acrylique renforcé Etagère de rangement incluse Douchette multifonction Bienfaits d'une séance de balnéo : Diminution du stress et de la tension nerveuse Soulage les douleurs musculaires et les courbatures Elimine les toxines Caractéristiques de la douche hydromassante : Dimensions : L80*P75*H157cm 30 microjets de massage Mitigeur mécanique Pomme de douche en partie haute avec fonction pluie tropicale Etagère de rangement incluse Douchette multifonction Caractéristiques de la baignoire balnéo : Baignoire d'angle gauche Dimensions : L150*P75*H58 cm Capacité 200L 5 hydrojets latéraux + 1 hydrojet dorsal Acrylique renforcé Appui-tête inclus Puissance de la pompe à eau : 580W Caractéristiques de l’ensemble : Dimensions : L150 x P75 x H215 cm Cadre de la cabine de douche en aluminium Acrylique renforcé Flexible 130 cm Parois et porte en verre trempée épaisseur 5 mm Toit en verre avec une pomme haute de douche en chrome, de forme carrée (18x18cm) contenant 100 microjets Etagère en verre Pieds ajustables Garantie pièces : 2 ans sur la structure. Dimensions et colisCabine de douche DARIA : Produit : Longueur 150 cm, Largeur 75 cm, Hauteur 215 cm, Poids 160 kgColis n°1 : Longueur 159 cm, Largeur 84 cm, Hauteur 66 cm, Poids 85 kgColis n°2 : Longueur 163 cm, Largeur 86 cm, Hauteur 11 cm, Poids 53 kgColis n°3 : Longueur 163 cm, Largeur 78 cm, Hauteur 19 cm, Poids 22 kg