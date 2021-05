Cher Evan Hansen Trailer: Ben Platt et Julianne Moore apportent le succès de Broadway au grand écran

La première bande-annonce de Cher Evan Hansen est sorti. Universal Pictures a adapté le grand succès de Broadway en ce qu’ils décrivent comme un «événement cinématographique en plein essor». Ben Platt, lauréat de Tony, Grammy et Emmy, montre la voie, reprenant son rôle de lycéen anxieux et isolé. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le personnage principal, dans sa quête d’appartenance, se retrouve au milieu d’un mensonge complexe qui change sa vie.

La bande-annonce voit Evan Hansen, tel que décrit par Ben Platt, en écrivant des lettres à lui-même. Un camarade de classe, dont il ne semble pas être proche, du nom de Connor Murphy, finit par mettre la main sur l’une de ces lettres. Peu de temps après, il est révélé que Connor s’est suicidé et avait la lettre sur lui quand il est mort. Cela amène la famille de Connor à croire qu’il s’agissait d’une note de suicide et que lui et Evan étaient des amis proches. Ainsi commence un voyage très compliqué et émotionnel pour Evan et son entourage.

Stephen Chbosky (Les avantages d’être une giroflée, merveille) est dans le fauteuil du directeur. Steven Levenson, qui a remporté un Tony pour son travail sur Cher Evan Hansen, a adapté le scénario du prochain film. L’équipe de composition de chansons de Benj Pasek et Justin Paul, lauréate d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Tony (La La Land, le plus grand showman) a également contribué à la musique et aux paroles du film. Le casting comprend également Amy Adams (Arrivée, homme d’acier), Julianne Moore (Alice toujours, amour stupide fou), Kaitlyn Dever (Booksmart, dernier homme debout), Amandla Stenberg (La haine que vous donnez, les esprits les plus sombres), Colton Ryan (Petite voix, oncle Frank), Nik Dodani (Atypique, salle d’évasion), DeMarius Copes (Mean Girls, vivant le rêve) et Danny Pino (Law & Order: Unité spéciale pour les victimes, Cold Case).

Marc Platt et Adam Siegel sont à bord en tant que producteurs. Michael Bederman, Steven Levenson, Benj Pasek et Justin Paul sont les producteurs exécutifs. Au cours de sa course à Broadway, Dear Evan Hansen est devenu un succès retentissant, remportant six Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. Ben Platt a également remporté le prix du meilleur acteur. L’album mettant en vedette le casting de Broadway a également été un succès à part entière, remportant un Grammy pour le meilleur album de théâtre musical. Certaines des chansons comprennent Vous serez trouvé, agitant à travers une fenêtre, pour toujours et Mots Fai l.

Sur le papier, le studio a toutes les raisons de penser que cela pourrait être un grand succès. Une comédie musicale acclamée. Un casting de A-list. Talent de renom dans les coulisses. Cependant, c’est aussi le même studio qui avait exactement les mêmes ingrédients pour son adaptation de Chats, et cela s’est avéré être l’une des plus grosses bombes de mémoire récente. À ce stade, il est difficile de prédire de quel côté de la ligne celui-ci tombera. Mais la bonne nouvelle, c’est que les salles de cinéma ont connu une reprise de leur activité ces derniers mois et qu’à l’automne, la situation devrait être bien meilleure. Cher Evan Hansen devrait sortir en salles le 24 septembre depuis Universal Pictutres. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Cher Evan Hansen