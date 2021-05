«  Cher Evan Hansen  »: Regardez la première bande-annonce du film musical Ben Platt

Universal a sorti la première bande-annonce du film «Dear Evan Hansen», qui sortira en salles le 24 septembre.

Ben Platt revient dans son rôle titulaire, lauréat d’un Tony, dans l’adaptation sur grand écran du hit musical de Broadway créé par Benj Pasek et Justin Paul.

«Cher Evan Hansen» suit Evan Hansen, un lycéen anxieux et isolé qui s’écrit des lettres. Le camarade de classe d’Evan, Connor Murphy, s’empare d’une de ses lettres et meurt par suicide avec la note dans sa poche, laissant croire aux parents de Connor qu’il s’agissait d’une note de suicide adressée à Evan. Bientôt, Evan se fait prendre dans un mensonge compliqué, faisant semblant d’être l’ami de Connor et formant une relation fabriquée avec la famille Murphy.

Stephen Chbosky («Les avantages d’être une giroflée», «Wonder») a réalisé le film à partir d’un scénario de Steven Levenson, qui a écrit le livre qui a inspiré la comédie musicale. Le casting comprend également Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Amy Adams et Julianne Moore.

Bien que plusieurs sorties de films aient été repoussées en raison de la pandémie COVID-19, «Cher Evan Hansen» conservera probablement sa date de septembre en raison d’un pacte de vidéo à la demande haut de gamme entre Universal et les chaînes de cinéma AMC et Cinemark. En vertu de cet accord, le studio peut lancer de nouveaux films sur le divertissement à domicile après 17 jours sans craindre que les grands circuits cinématographiques ne boycottent.

«Dear Evan Hansen» a ouvert ses portes à Broadway en décembre 2016 et est rapidement devenu un favori des fans. La comédie musicale a également dominé le circuit des récompenses, remportant six Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale et du meilleur acteur dans une comédie musicale pour Platt. L’album original de la distribution de Broadway, qui comprend les chansons accrocheuses «You Will Be Found», «Waving Through a Window» et «Sincerely, Me», a également remporté un Grammy.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.

En rapport:

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois sur Variety.com.