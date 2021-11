Cher Evan Hansen chante sur Blu-ray, DVD et numérique cette saison des fêtes

Ben Platt revient une dernière fois dans la peau d’Evan Hansen avec une performance finale incroyable dans la puissante adaptation cinématographique de la remarquable comédie musicale de Broadway, qui définit la génération, Cher Evan Hansen, qui a battu des records au Music Box Theatre. Juste à temps pour les vacances, les fans et les nouveaux arrivants peuvent vivre à la maison le voyage émotionnel de la découverte de soi et des relations familiales qui nous ramènent à notre adolescence vulnérable et nous rappelle à tous notre besoin inhérent de connexion humaine, quelle que soit sa taille. ou petit.

Préparez-vous à vous rapprocher un peu plus de l’ensemble du casting et à entrer dans les coulisses avec Cher Evan Hansen en numérique, Blu-ray et DVD – avec plus d’une heure de tout nouveau contenu bonus, y compris un aperçu approfondi de la musique du film, des mini-documentaires uniques avec des acteurs, la réflexion personnelle de Ben Platt sur son personnage et une réalisation inédite avec les acteurs et l’équipe. Gagnant des Tony, Grammy et Emmy Award Ben Platt reprend son rôle de lycéen anxieux et isolé, avide de compréhension et d’appartenance au milieu du chaos et de la cruauté de l’ère des médias sociaux.

Réalisé par le célèbre cinéaste Stephen Chbosky, Cher Evan Hansen contient de la musique et des paroles de l’équipe de Benj Pasek et Justin Paul, lauréate d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Tony (La La Land, Le plus grand showman), dont deux nouvelles chansons et l’hymne emblématique « You Will Be Found ». Le tout nouveau drame musical présente également un casting de soutien de stars, dont la lauréate des Oscars Julianne Moore (Toujours Alice), Amy Adams, nominée aux Oscars (Enchanté), Kaitlyn Dever (Booksmart), Amandla Stenberg (La haine que vous donnez), Nik Dodani (Atypique), Colton Ryan (Petite Voix), Danny Pino (Loi et ordre : SVU), et DeMarius Copes (‘Mean Girls’ de Broadway).

Avec l’achat de Cher Evan Hansen sur disque ou numérique, les fans sont éligibles pour gagner des points vers des récompenses spéciales via le programme Universal All-Access Rewards. Les membres peuvent échanger leurs points contre des films numériques, des objets de collection signés, des coffrets, gagner des prix exclusifs et plus encore ! Pour une inscription gratuite et des détails, veuillez visiter www.MyUniversalRewards.com.

FONCTIONNALITÉS BONUS EXCLUSIVES SUR BLU-RAYTM, DVD ET NUMÉRIQUE :

Songs To Be Seen – Voyagez dans les coulisses pour avoir un aperçu exclusif de chaque chanson présentée dans Cher Evan Hansen et ce qu’ils signifient pour les acteurs et l’équipe.

Cordialement moi

Requiem

Si je pouvais lui dire

Seulement nous

Les mots échouent

Si grand, si petit

Cordialement, Ben Platt: Ben Platt réfléchit à la recherche de sa voix à travers un personnage qui reflète très bien sa propre expérience d’adolescent, à la façon dont ce rôle lui a valu une renommée internationale et à la fin de sa course en tant que personnage d’Evan Hansen.

DEAR EVAN HANSEN sera disponible sur Blu-ray™ Combo Pack, DVD et Digital.

Blu-ray™ Combo Pack comprend Blu-ray™, DVD et copie numérique.

Le numérique permet aux fans de regarder des films n’importe où sur leurs appareils préférés. Les utilisateurs peuvent acheter ou louer instantanément.

L’application numérique Movies Anywhere simplifie et améliore la collection de films numériques et l’expérience de visionnage en permettant aux consommateurs d’accéder à leurs films numériques préférés en un seul endroit lorsqu’ils sont achetés ou échangés auprès des détaillants numériques participants. Les consommateurs peuvent également utiliser les codes de copie numérique trouvés dans les packages de disques Blu-rayTM et DVD éligibles des studios participants et les diffuser ou les télécharger via Movies Anywhere. Movies Anywhere est disponible uniquement aux États-Unis.

Cher Evan Hansen sera disponible pour la première fois sur Digital le 23 novembre 2021 et sur Blu-ray et DVD le 7 décembre 2021 chez Universal Pictures Home Entertainment.

