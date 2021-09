Cher et Lady Gaga jumelles aux cheveux blonds parfaitement assortis sur une superbe photo

Cher et Lady Gaga se sont réunies, et elles ont parfaitement assorti leurs cheveux blonds les uns aux autres.

Les divas blondes de la pop se sont réunies pour le gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures samedi soir à Los Angeles. L’événement était plein de célébrités de premier plan, dont Tom Hanks, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Nicole Kidman, Meg Ryan, Katy Perry, Orlando Bloom et Jennifer Hudson, entre autres.

Superbe! Fondation du Musée de l’Académie

Gaga était magnifique sur le tapis rouge – en fait, le tapis vert dans ce cas – portant la haute couture Schiaperelli personnalisée de Daniel Roseberry. La pop star de 35 ans a également offert aux participants une performance musicale spéciale plus tard dans la soirée, interprétant des standards de son catalogue de jazz.

Lady Gaga portant un Schiaperelli haute couture personnalisé par Daniel Roseberry. Valerie Durant / Matt Brown / Fondation du Musée de l’Académie

Cher a assisté à l’événement avec le créateur de mode Bob Mackie. L’icône musicale de 75 ans portait un costume avec un pantalon à imprimé guépard associé à un haut à carreaux noir et blanc sous un blazer noir orné d’embellissements blancs. Pour couronner le tout, il y avait un chapeau assorti à son corset, créant un look audacieux que seule Cher pouvait arborer – ce qu’elle a fait, bien sûr.

Cher avec le créateur de mode Bob Mackie, connu pour habiller l’icône de la pop au cours des dernières décennies. Matt Brown / Fondation du Musée de l’Académie

La paire d’icônes n’a été photographiée ensemble qu’une seule fois auparavant, lorsque Cher a remis un prix à Gaga aux MTV Video Music Awards 2010. La chanteuse de « Bad Romance » portait sa désormais tristement célèbre robe en viande, tandis que Cher portait sa tenue emblématique de son clip pour « If I could Turn Back Time ».

Lady Gaga accepte VMA de Cher sur scène aux MTV Video Music Awards 2010. Kevin Mazur / WireImage

« Je pensais que c’était hystérique », a déclaré Cher à propos de sa réaction lorsque Gaga lui a demandé de tenir son sac à main, qui était également fait de viande. « Au début, je n’ai pas réalisé ce que c’était, puis elle a dit: » Tenez mon sac à main « , et j’ai pensé que c’était un nouveau créateur que je ne connaissais pas. Ensuite, j’ai baissé les yeux et j’ai pensé: » Woah, c’est étrange. ‘ C’était très étrange, mais le design était magnifique et c’était vraiment une œuvre d’art. »

Selon un communiqué, l’Academy Museum est le plus grand musée des États-Unis consacré aux « arts, sciences et artistes du cinéma ». Le musée ouvre au public le 30 septembre 2021.