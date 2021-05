Cher annonce Biopic pour célébrer son 75e anniversaire

Un biopic Cher est en préparation chez Universal Pictures. À la veille de son 75e anniversaire, la célèbre chanteuse connue sous le nom de « Déesse de la Pop » a annoncé sur Twitter qu’un nouveau biopic sur sa vie et sa carrière était officiellement en cours. Aucun titre n’a encore été donné, il n’y a pas non plus de réalisateur ou d’actrice attaché à jouer le chanteur de « Gypsys, Tramps & Thieves », mais le projet a ses producteurs ainsi qu’un scénariste oscarisé à bord.

« Ok Universal fait un biopic avec mes amis », Cher dit dans le tweet. « JUDY CRAYMER, GARY GOETZMAN PRODUISANT. ILS ONT produit à la fois Mamma Mias, & MON CHER CHER ami 4 ANS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH VA 2 ECRIRE. Forrest Gump, Une star est née, Suspect POUR NOMMER QUELQUES FILMS IS. «

Ok Universal fait un biopic avec mes amis JUDY CRAYMER, GARY GOETZMAN PRODUCING.

ILS ONT PRODUIT

LES DEUX MAMMA MIA’S, &

MON CHER CHER ami 4 ANS, & GAGNANT OSCAR..ERIC ROTH VA 2 ÉCRIRE ????????‼ ️

FORREST GUMP

UNE STAR EST NÉE

SUSPECT

NOMMER QUELQUES FILMS IS – Cher (@cher) 19 mai 2021

Lorsqu’un fan du Cher a demandé pourquoi il avait fallu 50 ans pour que le biopic soit réalisé, le chanteur a répondu: «J’avais plus de vie à vivre».

J’avais plus de vie à vivre – Cher (@cher) 19 mai 2021

Clairement très excité, Cher explique que le scénariste oscarisé Eric Roth écrit le scénario de son biopic sans titre. L’écrivain prolifique a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Forrest Gump et était en lice pour le même prix quatre autres fois pour L’initié, Munich, L’Etrange histoire de Benjamin Button, et Une star est née. Mamma Mia! les producteurs Judy Craymer et Gary Goetzman produisent également le biopic après avoir rencontré Cher à travers son travail sur la suite Mamma Mia! On y va encore une fois.

Craymer a depuis confirmé la nouvelle, en offrant la déclaration suivante: « Gary et moi sommes ravis de travailler à nouveau avec Cher et cette fois de lui apporter une véritable odyssée de vie sur grand écran. On ne peut s’empêcher d’être attiré et inspiré par Le talent plus grand que nature de Cher, son courage, son esprit unique, sa chaleur et sa vision. Son succès sans précédent dans la musique, le cinéma et la télévision ont inspiré des générations. Nous ne pourrions pas être plus heureux de raconter son histoire au public du cinéma. «

Ce n’est pas une surprise de voir Cher obtenir son propre film, car elle est l’un des nombreux musiciens à sortir un biopic. Nous avons vu plusieurs biopics à succès sur les musiciens ces dernières années, notamment des films à succès sur Freddy Mercury et Elton John et une série Netflix sur Selena Quantanilla. La bande-annonce officielle de cet été Le respect, avec Jennifer Hudson dans le rôle d’Aretha Franklin, vient également de sortir. Des biopics sur d’autres icônes de la musique comme Buddy Holly, Joey Ramone et Elvis Presley sont également en cours.

Célèbre dans le monde entier pour sa musique, Cher est également connue pour ses talents d’actrice sur les grands et petits écrans. Elle a été nominée pour un Oscar à deux reprises pour ses rôles dans Silkwood et Rêveur, remportant la victoire pour ce dernier. Tout récemment, elle a également joué dans la série animée Scooby-Doo et Guess Who? après avoir rencontré Scooby et le gang des décennies plus tôt Les nouveaux films Scooby-Doo.

On ne sait pas encore quand la production commencera sur le biopic sans titre de Cher. Jusqu’à ce que les annonces de casting officielles soient faites, nous pouvons nous attendre à de nombreuses spéculations de la part des fans sur qui pourrait être la meilleure personne pour jouer Cher, ainsi que son ex-mari décédé Sonny Bono. Compte tenu du talent impliqué, ce sera un film à surveiller, en particulier pour les grands fans du chanteur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.