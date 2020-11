Cher a-t-il déjà eu une chanson à succès n ° 1 en tant qu’artiste solo?

Cher fait de la musique depuis des décennies et a de nombreux succès. Mais est-ce que l’un d’entre eux a atteint la première place du Billboard Hot 100? Voici un aperçu de ses plus grands succès en solo – et comment ils se sont présentés.

4. «Dame noire»

«Dark Lady» ressemble plus à une histoire courte qu’à une chanson pop normale. Il s’agit de ce qui se passe lorsque Cher – ou plutôt le personnage qu’elle incarne – va voir une reine vaudou de la Nouvelle-Orléans. C’est comme une combinaison de Contes de la crypte et La princesse et la grenouille, avec une musique inquiétante et une saveur de la Nouvelle-Orléans. « Dark Lady » est l’un des quatre singles Billboard Hot 100 n ° 1 de la déesse de la pop de sa carrière solo. Voici un aperçu des trois autres.

« Dame Sombre »

3. «Gitans, clochards et voleurs»

Cette chanson est datée du titre seul. Il utilise une insulte pour le peuple rom historiquement opprimé – une insulte qui est devenue de plus en plus rare ces dernières années. Ironiquement, les paroles de la chanson sont empathiques avec le sort des opprimés.

Pour le meilleur ou pour le pire, cette piste est inoubliable. La performance vocale de Cher est imposante, et elle est rendue plus puissante par un rythme battant. Il y a des choses à admirer à propos de « Gypsys, Tramps and Thieves » – mais pas son utilisation d’insultes.

2. «Croyez»

Bien que Cher ait enregistré de nombreux morceaux de danse, «Believe» est probablement le plus connu. Selon le New York Times, le morceau découle d’une conversation que Cher a eue avec Rob Dickins, président de Warner Music UK »Il a dit:« Je veux que vous fassiez un album de danse », a déclaré Cher. «J’ai dit que je ne voulais pas. Mais j’ai ce problème: si quelqu’un dit que je veux que vous fassiez quelque chose et que je ne suis pas sûr, je dis simplement que je ne veux pas le faire.

« Croyez »

Cher n’était pas satisfait de «Believe» car ses paroles étaient initialement plus pessimistes. « J’ai pensé: » Vous pouvez être triste pour un couplet, mais vous ne pouvez pas être triste pour deux « , a déclaré Cher. «Cette nuit-là, j’étais allongé dans ma baignoire avec mon orteil dans ce petit robinet, jouant avec les mots, et il est sorti en une seule ligne. Je me suis dit: «J’ai eu le temps de le voir à travers / Peut-être que je suis trop bien pour toi.» «Ainsi, elle a marqué l’histoire de la musique.

1. «Métis»

«Half Breed» est la chanson solo la plus réussie de Cher. C’est définitivement une relique d’une époque. Les années 1970 ont été une époque où les représentations des peuples autochtones dans la culture pop étaient plus sympathiques que dans les décennies précédentes. Par exemple, le Clint Eastwood Western Le hors-la-loi Josey Wales et Paul Revere & the Raiders, hit «Indian Reservation (The Lament of the Cherokee Reservation Indian)», ont une vision empathique des Amérindiens. Cependant, ce n’est pas comme si la culture pop des années 1970 n’était pas problématique – et «Half Breed» en est un exemple.

«Half Breed» est une chanson sur les maux du racisme où Cher joue le rôle d’une femme à moitié autochtone. Est-elle autochtone? Selon Mental Floss, elle a toujours dit qu’elle était arménienne, irlandaise et allemande. Cependant, après la sortie de «Half Breed», elle a dit qu’elle avait une ascendance amérindienne du côté de sa mère. Cher s’est abstenu d’interpréter la chanson lors de certains arrêts de tournée ces dernières années; heureusement, elle a beaucoup d’autres succès parmi lesquels choisir.