Chenle de NCT fait part de ses inquiétudes après avoir montré sa perte de cheveux

Étant donné que les idoles teignent et blanchissent souvent leurs cheveux, il n’est pas rare que les fans plaisantent sur le fait qu’elles deviennent chauves à cause de tous les dommages causés par ces changements chimiques. Quand NCT Dreamde Chenle une fois élevé, chauve, Jisung a affirmé qu’il avait l’air bien de cette façon et n’a pas hésité à tirer ses cheveux en arrière et à en montrer un aperçu.

Bien que ce moment ait été amusant pour eux, l’état de la perte de cheveux de Chenle suscite maintenant des inquiétudes après sa dernière mise à jour via un live Weibo.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il y a quelques mois, Chenle tira les côtés de ses cheveux pour montrer à quel point ils s’étaient éclaircis. Bien que ce fût un choc, ses cheveux semblent encore plus fins qu’avant.

Pendant sa diffusion en direct, Chenle a tiré ses cheveux en arrière pour montrer à nouveau combien il manquait. Depuis que la vidéo a été prise de près, tout le monde a pu voir de plus près à quel point ses cheveux étaient fins.

Parce que sa racine des cheveux commence plus en arrière en raison de la génétique, il est devenu inquiétant pour les fans qu’elle ne semble pas aussi pleine – en particulier son manque de favoris.

Le fait que ses cheveux et ses favoris étaient beaucoup plus pleins pendant les mois d’été soutenait leurs inquiétudes. Cela n’a pas aidé que Chenle ait également admis avoir subi une casse de cheveux si grave qu’il avait besoin de porter des extensions au cours des deux dernières années pour les rendre pleines.

Naturellement, les fans aux yeux d’aigle ont trouvé un moment lors de leur passé Huya live en 2019 où Jeno a tenté de réparer les cheveux de Chenle.

En touchant ce que beaucoup pensent maintenant être ses extensions de cheveux, Chenle a immédiatement réagi en attrapant sa tête et en disant à Jeno de ne pas en parler.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Qu’il s’agisse de décolorer et de teindre ses cheveux souvent ou de le stresser, de nombreux fans espèrent que Chenle pourra travailler dessus et repousser ses cheveux plus sains et plus pleins que jamais.