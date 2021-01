«  Chemo playing fly by  », le documentaire qui explore le rôle des jeux vidéo dans le rétablissement des enfants atteints de cancer

La Fondation Juegaterapia vient de présenter le documentaire ‘Le jeu de chimio s’envole». Dans ce documentaire, la fondation expose les résultats d’une « étude scientifique pionnière » menée à l’hôpital La Paz de Madrid qui « confirme que jouer à des jeux vidéo pendant un traitement de chimiothérapie, rend les enfants moins douloureux et que le processus de guérison est favorisé « .

Comme indiqué par la Fondation Juegaterapia, la recherche compare l’influence de l’utilisation des consoles vidéo sur la douleur des enfants, les doses requises de morphine et le niveau d’activation du système sympathique / parasympathique « avec des dispositifs de surveillance de pointe ». Dans le documentaire, vous pouvez voir témoignages des enfants et de leurs familles ainsi que l’équipe médicale de l’hôpital et de la fondation, le tout raconté par Alejandro Sanz. Le documentaire peut être vu à partir de maintenant sur Amazon Prime Video et Filmin.

« Inclure les jeux vidéo dans les protocoles de thérapie de santé »

Selon la Fondation Juegaterapia, c’est la première fois que l’effet bénéfique de l’utilisation des jeux vidéo dans la prise en charge de la douleur aiguë est mesuré, certains effets qui avaient déjà été vérifiés du point de vue psychologique. Selon les résultats de l’étude (PDF), la consommation de morphine a été réduite de 20% en jouant sur la console de jeu, le ton parasympathique (qui favorise la guérison) a été augmenté de 14% et 14% de douleur en moins a été enregistrée chez les patients pédiatriques cancer avec mucite post-chimiothérapie, l’une des conséquences les plus douloureuses du traitement.

Pendant le documentaire, d’une durée d’environ 20 minutes, vous pourrez écouter vrais témoignages des enfants Estephany, Dani, Mario, Carlos, Marcos, Aaron, David, Héctor, Alejandro et Manuel, qui racontent de première main ce que le cancer a signifié pour eux et comment les jeux vidéo les ont aidés à le surmonter. Leurs familles, l’équipe médicale de La Paz, le Dr Franciso Reinoso-Barbero, chef de l’unité de la douleur de l’hôpital pour enfants de La Paz à Madrid et le Dr Mario Alonso Puig, patron d’honneur de la Fondation Juegaterapia y participent également.

Le documentaire fait partie d’une campagne de diffusion avec laquelle la fondation veut « atteindre les directions médicales de l’hôpital pour inclure les jeux vidéo dans les protocoles de thérapie de santé« . Selon Reinoso-Barbero, » les implications cliniques de ces découvertes seraient importantes, car les jeux vidéo pourraient être inclus dans le cadre du plan de traitement non pharmacologique de la mucite oncologique pédiatrique. «

Pour mener à bien cette étude, la Fondation Juegaterapia a bénéficié du soutien du SIE (Sony Interactive Entertainment Spain), qui a fourni des consoles, des jeux vidéo et des ressources. Cependant, la fondation a fait un appel au don de consoles « Maintenant, après Noël, à ce moment-là, les anciens sont remplacés par les nouveaux qui sont rentrés à la maison comme cadeaux en cette période des fêtes. »