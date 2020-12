Cheetah’s Wonder Woman 1984 L’introduction était déchirante pour la réalisatrice Patty Jenkins

Aussi emblématique que soit la princesse Diana alias Wonder Woman, elle a jusqu’à présent souffert d’un manque de méchants importants dans ses avatars en direct. Maintenant, l’un des plus grands méchants de Wonder Woman comics se prépare à faire ses débuts dans Wonder Woman 1984, à savoir The Cheetah, joué par Kristen Wiig. La réalisatrice du film Patty Jenkins a récemment admis qu’elle avait de sérieux doutes quant à l’introduction de Cheetah dans le film de peur que cela ne semble pas correct.

« Exécuter Cheetah était déchirant. Je dois vous dire que je savais que je voulais que Cheetah soit dedans, mais dès le premier jour, je me suis dit: ‘Ouf, c’est … Je dois avoir raison!’ Vous savez? J’avais tellement peur de ne pas avoir l’air correct, et il a fallu chaque seconde entre le moment où nous avons commencé la préparation et le moment où nous avons regardé l’image pour y arriver. Comme, chaque seconde était si difficile à faire. «

La version de Cheetah qui apparaîtra dans le film est l’alter ego de Barbara Ann Minerva, une archéologue timide et timide qui rêve de devenir aussi forte et puissante que Wonder Woman. Dans sa quête de pouvoir, Barbara fait équipe avec Maxwell Lord, qui l’aide à se transformer en le « prédateur suprême » Cheetah à l’aide d’une magie interdite. Selon Patty Jenkins, L’arc de Barbara d’où elle a commencé en tant qu’ami de Diana avant de devenir son ennemi reflète sa propre expérience avec certains types d’amitiés féminines.

« Nous en avons parlé un peu, ce n’est pas un arc purement féminin, mais c’est un arc qui a beaucoup de sens pour les femmes et leurs amitiés qu’elles ont eues dans leur jeunesse. Et donc c’était amusant de le faire. ça, et c’est intéressant de faire ce genre de chose, ton ami qui est devenu ton ennemi quand ils se rendent compte qu’ils convoitent quelque chose à ton sujet, et c’était vraiment cool. C’était cool d’essayer de rendre son arc vraiment organique, ou aller à un endroit où c’est mon tour. Il y a cette amertume, j’ai adoré sa performance là-bas, où elle dit: « Maintenant, c’est mon tour. Tu crois que je ne comprends pas? », mal compris ce que Diana essaie de lui dire. «

Premières critiques pour Wonder Woman 1984 ont été assez positifs, le public, en particulier, louant le message du film. Heureusement, Kristen Wiig alors que Cheetah deviendra l’un des couples acteur / personnage emblématiques du cinéma de super-héros, et Wonder Woman aura enfin cet antagoniste de film qui définit la franchise, à l’instar de Superman et Lex Luthor, et Batman et Joker.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salle sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

