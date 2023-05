Cheers Bar monte aux enchères, George Wendt et John Ratzenberger font une dernière visite

La barre de Acclamations est mis aux enchères, mais pas avant que deux stars de la sitcom classique aient pu lui rendre visite une dernière fois. Au cours des années 1980 et au début des années 1990, Acclamations était une force dominante à la télévision, étant l’une des émissions les plus populaires de son époque. Mettant en vedette un casting d’ensemble, il se déroule dans un bar de Boston où tout le monde connaît votre nom. Parmi les principaux acteurs figuraient Georges Wendt et Jean Ratzenbergerrespectivement connus pour jouer Norm Peterson et Cliff Clavin.





L’appel d’offres sera bientôt lancé pour le vrai bar qui a servi de lieu de tournage pour Acclamations. Dans une vidéo publiée sur YouTube par Heritage Auctions (voir ci-dessus), Wendt et Ratzenberger se réunissent avec le bar lui-même, maintenant situé au siège mondial d’Heritage Auctions à Dallas, pour partager certains de leurs souvenirs du tournage de la série. La réunion survient presque 30 ans jour pour jour, jour pour jour où la série a diffusé son tout dernier épisode le 20 mai 1993. Compte tenu du temps qui s’est écoulé, les acteurs ont été assez impressionnés de voir que tant d’accessoires de la série sont restés derrière, gardant le bar à la recherche très similaire à ce qu’il avait sur l’émission de télévision.

« J’étais personnellement ravi qu’ils ne le jettent pas et ne le brûlent pas », déclare Ratzenberger. « Parce qu’à Hollywood, c’est surtout ce qui se passe. Ils prennent un beau décor et le jettent dans un tas d’ordures. »

« Ouais, vous savez, j’espère que le gars qui l’achète ne le brûlera pas, juste pour vous contrarier », répond Wendt.

Le bar lui-même a même encore le nom « RATZ » gravé dessus depuis que Ratzenberger l’a fait sur le plateau il y a des décennies, ce qu’il reconnaît. Sa défunte co-star Kirstie Alley a également laissé son prénom gravé dans le bois. Ratzenberg a expliqué comment il avait toujours porté un canif avec lui, et à un moment donné, les deux ont fait leur marque sur le plateau.

Achetez la barre de Cheers

Le bar serait incroyable à posséder pour les fans de la série, mais il ne sera pas bon marché pour le gagnant de l’enchère. Il est répertorié aux enchères du patrimoine avec une enchère actuelle de 105 000 €, et il reste encore près de trois semaines avant qu’il ne soit vendu. Le commissaire-priseur a souligné à quel point l’ensemble est emblématique dans sa liste officielle.

« Vous ne trouverez aucun crédit IMDb pour cela, mais ce bar de quartier humble et traditionnel a été présenté dans les 275 épisodes et était l’artefact singulier que tous les principaux membres de la distribution et les stars invitées se sont réunis pendant les 11 saisons de l’une des plus grandes émissions de télévision. comédies de tous les temps », lit-on dans la liste.

Le bar fait partie de la collection Comisar d’Heritage Auctions. Autre Acclamations les accessoires mis aux enchères de la même collection incluent des tenues portées par des membres de la distribution tels que Ted Danson, Shelley Long, Rhea Perlman, John Ratzenberger, Woody Harrelson, George Wendt et Paul Willson. L’abat-jour en verre suspendu est également mis aux enchères à part entière, tout comme nos meubles du salon comme des bancs et des chaises. Parmi les autres accessoires vendus aux enchères, citons un jeu de fléchettes, une caisse enregistreuse et même le piano droit à l’ancienne.

Vous pouvez consulter la liste des Acclamations bar sur le site Web Heritage Auctions.